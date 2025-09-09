Los estupefacientes eran trasladados mediante encomiendas. Las maniobras habr\u00edan sido ejecutadas entre abril y agosto de este a\u00f1o. En la audiencia, se imput\u00f3 tambi\u00e9n a otras dos personas, a las cuales se les prohibi\u00f3 la salida del pa\u00eds. La investigaci\u00f3n se lleva adelante en colaboraci\u00f3n con PROCELAC, ARCA y la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria. Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de una investigaci\u00f3n llevada adelante por el \u00c1rea de Investigaci\u00f3n y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, a cargo de la fiscal federal Luc\u00eda Orsetti, cuatro personas fueron imputadas por haber participado en distintas maniobras de tr\u00e1fico de drogas sint\u00e9ticas como \u00e9xtasis y LSD desde C\u00f3rdoba hacia Jujuy, que habr\u00edan llevado adelante desde abril y agosto de este a\u00f1o a trav\u00e9s de siete encomiendas. En la audiencia de formalizaci\u00f3n y ante el Juzgado Federal de Garant\u00edas N\u00b01 de Jujuy, se requiri\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva para los cuatro -tres hombres y una mujer-. El juez Eduardo Hansen hizo lugar al pedido en relaci\u00f3n a dos de ellos y a las otras dos personas les prohibi\u00f3 la salida del pa\u00eds y orden\u00f3 una serie de medidas para garantizar que no entorpezcan la investigaci\u00f3n. De acuerdo con lo planteado por la auxiliar fiscal Sof\u00eda Escudero, existi\u00f3 una maniobra de tr\u00e1fico de drogas sint\u00e9ticas entre el 22 de abril y el 13 de agosto de este a\u00f1o. Seg\u00fan explic\u00f3, se pudieron reconstruir siete env\u00edos de encomiendas de C\u00f3rdoba a Jujuy, a trav\u00e9s de los videos de las c\u00e1maras de seguridad de la empresa utilizada, las constancias remitidas por la compa\u00f1\u00eda de transportes y las transferencias de dinero entre implicados. Los tres hombres, identificados por sus iniciales como J.J.T.Y., G.B.G.M. y J.J.V., fueron imputados por el transporte de sustancias estupefacientes previsto en el art\u00edculo 5 inciso c de la ley 27.737. En el caso de J.J.T.Y., ese delito concurre de forma real con siete hechos de transporte en los que tambi\u00e9n intervino como coautor J.J.V.. Con respecto a la mujer, F.R.T.S., se la se\u00f1al\u00f3 como responsable de la tenencia con fines de comercializaci\u00f3n. El inicio del caso La fiscal\u00eda explic\u00f3 que la investigaci\u00f3n comenz\u00f3 el 26 de febrero de 2025, luego de la conformaci\u00f3n de un Equipo Conjunto de Investigaci\u00f3n (ECI) integrado por la Unidad Especializada en Narcomenudeo del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n de Jujuy y el Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n. Ello se dio luego de un allanamiento realizado el 9 de febrero en la ciudad de Jujuy, donde se encontraron distintas sustancias, que llevaron a la sospecha de que se estaban produciendo estupefacientes de tipo sint\u00e9tico. Una de las personas imputadas en el fuero provincial declar\u00f3 como colaboradora en la causa y se\u00f1al\u00f3 que recib\u00eda drogas (como \u00e9xtasis y LSD) por parte de J.J.T.Y., a trav\u00e9s de encomiendas remitidas por una empresa de transporte que le enviaba desde C\u00f3rdoba. Tras el inicio del caso en el fuero federal, debido a que la producci\u00f3n de estupefacientes es una infracci\u00f3n a la ley 23.737 cuya investigaci\u00f3n corresponde al MPF de la Naci\u00f3n, la Unidad Fiscal llev\u00f3 adelante una serie de medidas para identificar a la persona se\u00f1alada. En ese sentido, se le dio intervenci\u00f3n a la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) y a la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Tareas de investigaci\u00f3n, entrega vigilada y allanamientos \u201cHay una red interjurisdiccional que trafica drogas sint\u00e9ticas, estupefacientes que tienen alta capacidad t\u00f3xica y hay un despliegue de dinero y transferencias\u201d, indic\u00f3 la auxiliar fiscal en la audiencia de formalizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y de control de detenci\u00f3n, realizada el viernes pasado. Explic\u00f3 entonces que durante las tareas investigativas se identific\u00f3 a J.J.T.Y., que habr\u00eda realizado una encomienda desde la Terminal de \u00d3mnibus de C\u00f3rdoba que habr\u00eda sido retirada en Jujuy por J.J.V.. Luego de que se profundizara la investigaci\u00f3n y se solicitara el levantamiento del secreto fiscal, bancario y burs\u00e1til de ambos, se observaron diversas transferencias de dinero a la cuenta de V\u00e1squez, que luego eran enviadas de forma inmediata a J.J.T.Y.. Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 el MPF, J.J.V. no registra ning\u00fan tipo de trabajo y la \u00fanica actividad que se le observ\u00f3 llevar adelante fue la venta de estupefacientes, a trav\u00e9s de la modalidad conocida como \u201cpasamano\u201d. Adem\u00e1s, de los informes solicitados a la empresa de transporte, surgi\u00f3 que exist\u00eda \u201cgran frecuencia y periodicidad\u201d en los env\u00edos realizados. Tambi\u00e9n se pudo establecer que quienes iban a las oficinas de despacho tanto en C\u00f3rdoba como en Jujuy eran los dos involucrados. Tras una serie de medidas, se pudo identificar que la imputada F.R.T.S. era una de las principales destinatarias del dinero que enviaba J.J.T.Y. habitualmente. Incluso se identific\u00f3 que una de las encomiendas fue enviada por la mujer el 8 de agosto pasado. Adem\u00e1s, en la trama se se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n a G.B.G.M., destinatario en Tucum\u00e1n de otra encomienda enviada por J.J.T.Y.. En ese marco, el 2 de septiembre \u00faltimo, se llev\u00f3 adelante una apertura y entrega vigilada. En ese paquete se hallaron 225 dosis de cartones que resultaron positivos para LSD. El 4 de septiembre, la PSA intercept\u00f3 a G.B.G.M., que se hab\u00eda presentado en la Terminal de \u00d3mnibus de Tucum\u00e1n para retirar el paquete. A partir de all\u00ed, se llevaron adelante una serie de allanamientos en los domicilios de los cuatro imputados, donde se secuestraron distintos tipos de estupefacientes (como marihuana y MDMA) e incluso un "combo" denominado "Faster and Furious" que lo integraban diferentes pastillas. Adem\u00e1s, se incautaron celulares, computadoras y diversos elementos destinados a la fabricaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de drogas. Al momento de sustentar la imputaci\u00f3n, la fiscal\u00eda se bas\u00f3 en la evidencia que surgi\u00f3 del levantamiento del secreto fiscal, las conversaciones entre los involucrados (obtenidas luego de la intervenci\u00f3n de los celulares), los informes de la PSA y de la ARCA; las filmaciones obtenidas de las c\u00e1maras de seguridad y los distintos elementos secuestrados durante los allanamientos. Adem\u00e1s, Orsetti requiri\u00f3 un plazo de 110 d\u00edas h\u00e1biles y la autorizaci\u00f3n para peritar celulares y los dispositivos electr\u00f3nicos secuestrados. Indic\u00f3 adem\u00e1s que la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC) colabora en el caso y pidi\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva para los cuatro por tratarse de \u201cdelitos graves vinculados al tr\u00e1fico de estupefacientes que se encuentra conminado con una pena privativa de la libertad que parte de los 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n como m\u00ednimo\u201d. El juez homolog\u00f3 las imputaciones e hizo lugar a la prisi\u00f3n preventiva de J.J.T.Y. y J.J.V.. En el caso de G.B.G.M. y F.R.T.S., les prohibi\u00f3 la salida del pa\u00eds sin autorizaci\u00f3n judicial y orden\u00f3 que se presenten cada siete d\u00edas en una delegaci\u00f3n de la Polic\u00eda Federal Argentina.