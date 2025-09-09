Luego de la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, analistas coinciden en que el mercado pondr\u00e1 a prueba el esquema cambiario. Luis Caputo prometi\u00f3 que no habr\u00e1 cambios, en un escenario de presi\u00f3n creciente sobre el peso Jujuy al d\u00eda \u00ae - Luego de la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, analistas coinciden en que el mercado exigir\u00e1 una prueba del esquema cambiario que sostiene el Gobierno. El ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo asegur\u00f3 que \u201cnada va a cambiar\u201d en la pol\u00edtica econ\u00f3mica, fiscal ni monetaria, aunque el consenso entre especialistas y bancos internacionales indica que las pr\u00f3ximas semanas estar\u00e1n marcadas por volatilidad y fuertes tensiones en el mercado de cambios. La coalici\u00f3n peronista Fuerza Patria obtuvo una ventaja de m\u00e1s de 13 puntos sobre LLA en la provincia m\u00e1s poblada del pa\u00eds: 47,3% a 33,7%. El bajo nivel de participaci\u00f3n (61,8%, frente al 76% en 2023) y la incidencia de fuerzas minoritarias contribuyeron a explicar la diferencia. Consultoras como Max Capital alertaron que \u201cel mercado r\u00e1pidamente incorporar\u00e1 mayores probabilidades de un retorno populista en 2027 bajo una figura como Axel Kicillof\u201d, mientras proyectan ca\u00eddas de entre 10% y 15% en bonos en d\u00f3lares y una presi\u00f3n intensificada sobre el tipo de cambio. El d\u00f3lar oficial mayorista, que rige en el comercio exterior, se ubic\u00f3 cerca de las 12:00 horas en USD 1.421,24. Esto implic\u00f3 un salto de USD 56,25 respecto al cierre anterior (+4,12%), aunque al inicio de la jornada alcanz\u00f3 USD 1.450. Algunas entidades bancarias registraron cotizaciones minoristas por encima del techo de la banda. Paralelamente, el riesgo pa\u00eds super\u00f3 ampliamente los 1.000 puntos debido al impacto de la baja en los bonos soberanos. La consultora 1816 se\u00f1al\u00f3 que el Tesoro tiene un poder de fuego \u201climitado\u201d para evitar que el tipo de cambio se acerque al techo de la banda: apenas USD 1.100 millones y encima debe afrontar pagos a organismos internacionales antes del 26 de octubre por una cifra similar. Al Banco Central, indicaron, le queda mayor margen: USD 20.000 millones de reservas l\u00edquidas (excluyendo yuanes, oro, Degs, etc\u00e9tera), la posibilidad de convalidar tasas m\u00e1s altas y tomar una posici\u00f3n en futuros equivalentes de hasta USD 9.000 millones (desde los USD 5.800 millones). El resultado sorprendi\u00f3 al mercado. Mart\u00edn Rapetti, de Equilibra, describi\u00f3 que la expectativa era una derrota de LLA no mayor a cinco puntos, por lo que se gener\u00f3 un \u201cshock\u201d en los precios de bonos y acciones. De manera similar, Portfolio Personal Inversiones (PPI) observ\u00f3 que ni los pron\u00f3sticos m\u00e1s pesimistas anticiparon la magnitud del rev\u00e9s oficialista ni reflejaron plenamente este \u201criesgo de cola\u201d en los precios previos. Tanto Luis Caputo como el presidente Javier Milei ratificaron que la pol\u00edtica econ\u00f3mica oficial \u201cno cambiar\u00e1\u201d, una postura que entidades como Goldman Sachs y agentes como Stone X consideran d\u00e9bil para contener las expectativas de devaluaci\u00f3n. Para Goldman Sachs, la elecci\u00f3n bonaerense ocurri\u00f3 bajo \u201cun endurecimiento significativo de las condiciones financieras internas, depreciaci\u00f3n del peso, previsi\u00f3n de leve alza inflacionaria, desaceleraci\u00f3n econ\u00f3mica, tensiones con el Congreso y denuncias de corrupci\u00f3n en el Gobierno\u201d. El sistema de bandas cambiarias qued\u00f3 en el centro del debate. El techo de la banda para el lunes se fij\u00f3 en USD 1.468, mientras que el d\u00f3lar oficial cerr\u00f3 el viernes anterior en USD 1.365, una diferencia del 7,4 por ciento. El mercado descontaba que el r\u00e9gimen pod\u00eda revisarse luego de las legislativas nacionales de octubre, pero el resultado en la provincia de Buenos Aires aceler\u00f3 esa expectativa. \u201cLa duda central est\u00e1 en el mantenimiento de las bandas cambiarias\u201d, resalt\u00f3 Rapetti (Equilibra). Esa inquietud crece y el interrogante es si el esquema puede sostenerse hasta las elecciones de octubre. Las reservas y el frente fiscal limitan la capacidad de reacci\u00f3n oficial. PPI indic\u00f3 que tras vender USD 520 millones la semana pasada, el Tesoro cuenta con USD 1.130 millones depositados en el BCRA. Sin medidas relevantes en pol\u00edtica econ\u00f3mica o novedades pol\u00edticas, ser\u00e1 dif\u00edcil controlar las expectativas de abandono del r\u00e9gimen y es probable que el BCRA deba vender reservas para sostener el techo de la banda. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que los recursos son insuficientes para sostener episodios prolongados de presi\u00f3n. La experiencia de las PASO de 2019 renov\u00f3 los temores acerca de la capacidad de respuesta oficial ante la desconfianza del mercado. Tras el resultado electoral, bancos internacionales ajustaron sus proyecciones. Goldman Sachs consider\u00f3 la elecci\u00f3n provincial un \u201crev\u00e9s pol\u00edtico para el gobierno\u201d, en l\u00ednea con la definici\u00f3n del propio Milei, y la vincul\u00f3 a la depreciaci\u00f3n del peso y las tensiones entre la Casa Rosada y el Congreso. Se\u00f1al\u00f3 que el Ejecutivo decidi\u00f3 intervenir en el mercado de cambios a trav\u00e9s del Ministerio de Econom\u00eda para \u201cgarantizar su liquidez y funcionamiento normal\u201d. Entre los bancos de inversi\u00f3n, BNP Paribas describi\u00f3 que la contundente victoria del peronismo en Buenos Aires increment\u00f3 la incertidumbre sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y elev\u00f3 las expectativas de inflaci\u00f3n y estancamiento. El informe se\u00f1ala que intentar defender el techo de la banda podr\u00eda amplificar la expectativa de devaluaci\u00f3n, impulsar el riesgo pa\u00eds y tensionar las tasas reales, lo que pondr\u00eda en jaque el ancla fiscal del Ejecutivo. Para BNP, retrasar una revisi\u00f3n amplia de la pol\u00edtica monetaria y cambiaria con el objetivo de ganar tiempo hasta octubre supone \u201cun riesgo significativo\u201d, ya que la credibilidad solo se recuperar\u00e1 con un redise\u00f1o de fondo, no solo con un mejor resultado electoral. Wells Fargo remarc\u00f3 que \u201clos mercados sobrestimaron la capacidad de Milei y LLA para dominar las legislativas\u201d, y asoci\u00f3 la derrota bonaerense a un incremento en el riesgo de \u201cregreso a una crisis de moneda y mayor probabilidad de default soberano\u201d. El banco ajust\u00f3 su escenario base y redujo la expectativa de \u00e9xito legislativo para LLA. Advirti\u00f3 que \u201cel peso argentino est\u00e1 bajo presi\u00f3n tras la elecci\u00f3n; aunque el Tesoro buscar\u00e1 estabilizar la moneda, la escasez de reservas restringir\u00e1 la eficacia de cualquier defensa cambiaria\u201d. Adem\u00e1s, proyect\u00f3 que el tipo de cambio USD\/ARS previsto a largo plazo podr\u00eda alcanzarse anticipadamente y que no se descarta un escenario de crisis si se eliminan demasiado r\u00e1pido los controles de capital. Morgan Stanley anticip\u00f3 una pol\u00edtica monetaria a\u00fan m\u00e1s contractiva en las pr\u00f3ximas semanas. Considera que el oficialismo intentar\u00e1 mantener la estabilidad cambiaria hasta las elecciones, lo que \u201cpodr\u00eda forzar la prueba del l\u00edmite superior de la banda incluso con tasas de inter\u00e9s elevadas\u201d. Si este escenario se concreta, el Banco Central deber\u00e1 cumplir el acuerdo de ventas de d\u00f3lares con el FMI. El banco prev\u00e9 posibles intervenciones adicionales del Tesoro, como las de la semana anterior. JP Morgan advirti\u00f3 que \u201ccon casi 50 d