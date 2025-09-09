Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Fomento y Promoci\u00f3n Audiovisual, junto a la empresa Virtuality y con la colaboraci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico y Producci\u00f3n, seleccion\u00f3 a los dos equipos ganadores de la 3\u00aa edici\u00f3n del Laboratorio de Tecnolog\u00edas XR. Durante la ceremonia de clausura, los equipos juje\u00f1os presentaron proyectos innovadores que integran tecnolog\u00edas inmersivas y de realidad extendida aplicadas a la formaci\u00f3n, la concientizaci\u00f3n de g\u00e9nero y la promoci\u00f3n cultural y tur\u00edstica. El Laboratorio cont\u00f3 con 16 participantes que atravesaron una instancia de capacitaciones virtuales y una semana intensiva de formaci\u00f3n presencial, de la cual surgieron cuatro equipos interdisciplinarios. El jurado, integrado por Patricio Artero (presidente del IAAJ), Julien Brun (director de Virtuality) y Bel\u00e9n Castro (directora provincial de Servicios Basados en el Conocimiento), seleccion\u00f3 como ganadores a los proyectos: Praxis XR \u2013 Tutor: Eduardo Labollita Integrantes: Leonela Sotelos, Jorge Albornoz, Guillermo Arostegui y Mayra Guti\u00e9rrez. Present\u00f3 XR Brigadistas, un simulador para entrenar equipos de emergencia en protocolos de seguridad y respuesta en situaciones cr\u00edticas, y Vital XR, una plataforma para capacitar a profesionales y estudiantes de salud en primeros auxilios mediante pr\u00e1cticas seguras y realistas. Conexi\u00f3n Pachamama \u2013 Tutor: Federico Ledesma Integrantes: Walter Reynaga, Rolando V\u00e9liz, Claudio Nieto, Nayla Ram\u00edrez y Susana Reyna. Propuso una experiencia de realidad virtual que revive simb\u00f3licamente la ceremonia ancestral a la Madre Tierra. Ambientada en Purmamarca, fusiona arte digital, cosmovisi\u00f3n andina y m\u00fasica original de artistas juje\u00f1as. Adem\u00e1s, durante la jornada se presentaron otros dos proyectos: Entorno Seguro (Grupo 2) \u2013 Tutora: Marianela Sigotto Integrantes: Luciana Humacata, Fabi\u00e1n Castillo, Gisela Villanueva y Ayel\u00e9n Krupovitz. Una experiencia inmersiva en 360\u00b0 que visibiliza el odio, el hostigamiento y la manipulaci\u00f3n con IA en la vida digital. A trav\u00e9s de cortometrajes XR y sonido ambis\u00f3nico, el espectador se sumerge en historias que afectan a j\u00f3venes y disidencias. Mujuy (Grupo 4) \u2013 Tutor: Dami\u00e1n Turkieh Integrantes: Ana Nievez, Carla Vidal y Nataniel Caz\u00f3n. Es un prototipo de videojuego 360\u00b0 que une gamificaci\u00f3n y realidad virtual para mostrar los paisajes y la cultura de Jujuy. A trav\u00e9s de minijuegos y relatos inspirados en la cosmovisi\u00f3n andina, invita a recorrer el Allin Kawsay o \u201cbuen camino\u201d. La experiencia busca generar una conexi\u00f3n inmersiva y emocional con la identidad viva de la provincia. Con este cierre, el Laboratorio de Tecnolog\u00edas XR consolida su objetivo de promover la innovaci\u00f3n y el crecimiento de las tecnolog\u00edas inmersivas en la provincia, brindando herramientas de formaci\u00f3n y proyecci\u00f3n a nivel nacional e internacional.