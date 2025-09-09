Jujuy al d\u00eda \u00ae - Bajo la consigna \u201cLa evaluaci\u00f3n en los planes de alfabetizaci\u00f3n\u201d, el Ministerio de Educaci\u00f3n de la provincia junto a equipos t\u00e9cnicos de alfabetizaci\u00f3n y referentes jurisdiccionales de evaluaci\u00f3n participaron de distintas instancias de trabajo en la sede del INET del Ministerio de Capital Humano. El secretario de Educaci\u00f3n, Carlos Torrendell, encabez\u00f3 la reuni\u00f3n que estuvo orientada a trabajar en el monitoreo de los planes jurisdiccionales y en la progresi\u00f3n de aprendizajes en alfabetizaci\u00f3n. Referentes ministeriales participaron activamente en el encuentro, reafirmando su compromiso con la mejora continua de la calidad educativa en la provincia, buscando fortalecer sus pol\u00edticas educativas y promover la innovaci\u00f3n en el aula, con el fin de potenciar su sistema educativo y garantizar el acceso a una educaci\u00f3n de calidad para todos. Se present\u00f3 la especialista brasile\u00f1a Josiane Toledo Ferreira Silva que tuvo a cargo el panel \u201cLa importancia del consenso en la construcci\u00f3n nacional de una progresi\u00f3n de aprendizaje de lectura y escritura\u201d. Luego se analiz\u00f3 la progresi\u00f3n de aprendizajes en los pa\u00edses de la regi\u00f3n, se realiz\u00f3 una presentaci\u00f3n sobre la importancia del consenso en la progresi\u00f3n de aprendizaje de lectura y escritura y la actualizaci\u00f3n del programa Escuelas Alfa en Red. La jornada cerr\u00f3 con la \u00faltima puesta en com\u00fan de los referentes de Evaluaci\u00f3n y Alfabetizaci\u00f3n presentes.