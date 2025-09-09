Educación en territorio con taller de ADM en Humahuaca

Jujuy al día ® – El sábado 6 de septiembre, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Innovación Educativa, llevó adelante una jornada de formación sobre el uso del Aula Digital Móvil (ADM) en el Colegio Secundario N° 25 de Humahuaca.

Durante la capacitación, se abordaron aspectos técnicos del software y hardware del ADM, destacando sus beneficios como recurso tecnopedagógico y sus múltiples posibilidades de implementación en el aula, promoviendo la innovación pedagógica y mejorar la calidad educativa, con un impacto directo en las prácticas docentes, en articulación con el Plan Provincial de Alfabetización.

La jornada incluyó la explicación sobre instalación y uso adecuado del ADM, resaltando su potencial para enriquecer la enseñanza y adaptarse a las necesidades del estudiantado.

El Ministerio de Educación continúa desarrollando acciones en territorio a través de los Referentes Técnicos Escolares del área de Educación Digital, respondiendo a las inquietudes de las comunidades educativas y acompañando a los equipos docentes en la incorporación de nuevas estrategias pedagógicas.