Jujuy al d\u00eda \u00ae - El domingo pasado, en la calle Cochabamba, del barrio San Francisco de \u00c1lava, a la altura del Bachillerato N\u00ba 2, la Polic\u00eca arrest\u00f3 a un hombre de 32 a\u00f1os que forzaba las ventanas del establecimiento educativo con claras intenciones de robo. Al solicitarle su identificaci\u00f3n, el sujeto se puso agresivo, profiriendo insultos y amenazas contra los efectivos. A pesar de la hostilidad, el equipo policial procedi\u00f3 con profesionalismo a su demora y posterior requisa. Finalmente, el sujeto fue trasladado a la Subcomisar\u00eda San Francisco de \u00c1lava, donde qued\u00f3 a disposici\u00f3n de las autoridades.