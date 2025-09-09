Jujuy al d\u00eda \u00ae - A trav\u00e9s de talleres en toda la provincia se suman herramientas en Plan de Negocios, L\u00edneas de Financiamiento y asesoramiento para acceder a l\u00edneas de cr\u00e9ditos. El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Integral, ofreci\u00f3 una serie de talleres para fortalecer el emprendedurismo en varias localidades. La Direcci\u00f3n de Fortalecimiento Econ\u00f3mico dict\u00f3 talleres sobre Plan de Negocios y L\u00edneas de Financiamiento, y brind\u00f3 asesoramiento para completar los formularios necesarios para acceder a cr\u00e9ditos. Por su parte, la Coordinaci\u00f3n de Econom\u00eda Comunitaria ofreci\u00f3 talleres de Esencias Arom\u00e1ticas, as\u00ed como capacitaciones en motivaci\u00f3n y oratoria. Las localidades visitadas fueron El Carmen, Caimancito, Palpal\u00e1, Puesto Viejo, Huacalera, Palma Sola y San Salvador.Todas estas iniciativas, impulsadas por ambas \u00e1reas, tienen como objetivo potenciar el talento local, fomentar la creaci\u00f3n de nuevos micrempendimientos y abrir oportunidades para seguir fortaleciendo la econom\u00eda de Jujuy.