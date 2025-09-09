El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades acompa\u00f1\u00f3 la jornada Jujuy al d\u00eda \u00ae - El pasado 5 de septiembre se conmemor\u00f3 el D\u00eda Internacional de la Mujer Ind\u00edgena, en homenaje a Bartolina Sisa. Fecha que invita a reflexionar y reconocer la lucha hist\u00f3rica de las mujeres de los pueblos originarios en defensa de sus derechos, su identidad y sus culturas. En este marco, la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, junto con Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoci\u00f3n de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, participaron de las actividades organizadas por la Secretar\u00eda de Pueblos Ind\u00edgenas del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo. La jornada constituy\u00f3 un espacio de di\u00e1logo, encuentro y reconocimiento, en el que se valor\u00f3 el rol fundamental de las mujeres ind\u00edgenas en la construcci\u00f3n de comunidades m\u00e1s justas e inclusivas. Se destac\u00f3 la importancia de continuar fortaleciendo pol\u00edticas p\u00fablicas que garanticen la igualdad de oportunidades y la preservaci\u00f3n de las identidades culturales. Este encuentro invit\u00f3 a honrar la fuerza, la voz y la resistencia de las mujeres ind\u00edgenas, protagonistas en la defensa de sus comunidades, culturas y territorios como as\u00ed tambi\u00e9n a reafirmar el compromiso con la igualdad y los derechos de todas las mujeres.