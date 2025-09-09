Jujuy al d\u00eda \u00ae - La intervenci\u00f3n de alta complejidad realizada por primera vez en Jujuy, permiti\u00f3 la implantaci\u00f3n de un neuroestimulador medular clave en tratamiento del dolor. La intervenci\u00f3n quir\u00fargica se realiz\u00f3 a la afiliada Fabiana Arispe, en respuesta a la situaci\u00f3n de dolor cr\u00f3nico y complicaciones severas en la calidad de vida. \u201cLa obra social atendi\u00f3 mi situaci\u00f3n para cambiarme la vida; llevaba m\u00e1s de 10 a\u00f1os sin caminar\u201d, afirm\u00f3 Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que las gestiones del ISJ permitieron \u201cabreviar plazos y tiempos de espera\u201d y resalt\u00f3 que \u201cen menos de una semana se concretaron los tr\u00e1mites para la cirug\u00eda\u201d. \u201cEn poco tiempo podr\u00e9 recuperar mi vida y seguir adelante con normalidad\u201d, puntualiz\u00f3. El equipo m\u00e9dico que tuvo a cargo la operaci\u00f3n, cont\u00f3 con el neurocirujano Juan Zaloff Dakoff, proveniente de Buenos Aires, y su equipo, sumado a un calificado plantel de profesionales locales coordinado por el doctor Esteban Lamas.