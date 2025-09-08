Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 400 representantes de asociaciones barriales de toda la provincia, se desarroll\u00f3 en el Sal\u00f3n de Usos M\u00faltiples de la ciudad de Puesto Viejo el 7.\u00ba Congreso Provincial de Entidades Vecinales, bajo el lema "Uniendo voces, construyendo comunidad". Del encuentro participaron, entre otros, los diputados Santiago Jubert -presidente del bloque Frente Cambia Jujuy-, Malena Amerise, Fernando Marente y Agustina Guzm\u00e1n, junto a funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y municipal. Todos acompa\u00f1aron a los referentes barriales en esta nueva edici\u00f3n del congreso, organizado por la Comisi\u00f3n de Seguimiento del VI Congreso de Entidades Vecinales y la Municipalidad de Puesto Viejo. En ese marco, el diputado Santiago Jubert destac\u00f3 la magnitud de la convocatoria y se\u00f1al\u00f3 que "reunir a m\u00e1s de cuatrocientos vecinalistas un s\u00e1bado por la ma\u00f1ana demuestra un gran compromiso solidario y social". En esa l\u00ednea, remarc\u00f3 que "el vecinalismo es la primera alerta de las necesidades de cada barrio y cada sector". Asimismo, sostuvo que desde el gobierno provincial existe la responsabilidad de "acompa\u00f1ar este esfuerzo, estar presentes y poner a disposici\u00f3n las herramientas con las que contamos para ayudar en la gesti\u00f3n y en el crecimiento de cada comunidad", aunque subray\u00f3 tambi\u00e9n que "es necesario hacerlo con responsabilidad, reconociendo nuestras limitaciones". Finalmente, Jubert afirm\u00f3 que la actual gesti\u00f3n provincial "se conduce con un profundo sentido social, lo que nos permite mantener un contacto directo con la gente y, sobre todo, con los vecinos".