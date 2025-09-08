La Direcci\u00f3n Provincial de Arquitectura finalizar\u00e1 pronto las obras en la Asociaci\u00f3n de B\u00e1squet de Palpal\u00e1, donde las mejoras alcanzan numerosos espacios Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Gobierno de Jujuy, con las obras del Plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativos de la Direcci\u00f3n Provincial de Arquitectura (DPA), anunci\u00f3 que l as obras de la Asociaci\u00f3n de B\u00e1squet de Palpal\u00e1, ubicada en B\u00b0 Santa B\u00e1rbara, alcanzaron un 90% de avance y est\u00e1n prontas a finalizar. Aniversario con obras de mejoras en la Asociaci\u00f3n de B\u00e1squet de Palpal\u00e1 En la Asociaci\u00f3n de B\u00e1squet, ubicada en el barrio Santa B\u00e1rbara, los trabajos incluyen el cerramiento perimetral con mamposter\u00eda y cercado perimetral, la construcci\u00f3n de accesos y rampas, la recuperaci\u00f3n integral de las canchas con reemplazo de aros y nueva pintura del piso, la instalaci\u00f3n de nueva iluminaci\u00f3n y colocaci\u00f3n de artefactos sanitarios en ba\u00f1os. Sobre las obras, Mat\u00edas Jaramillo, presidente de la Asociaci\u00f3n de B\u00e1squet destac\u00f3 que \u201ccontar con una buena infraestructura para el desarrollo de nuestras actividades es de suma importancia, no tan solo para la competencia, sino tambi\u00e9n para los entrenamientos\u201d. Y agreg\u00f3: \u201cPalpal\u00e1 se caracteriza por ser una ciudad totalmente deportiva y el b\u00e1squetbol viene pisando muy fuerte\u201d. En cuanto al funcionamiento de este espacio deportivo, Jaramillo detall\u00f3 que \u201cla Asociaci\u00f3n alberga jugadores de toda la provincia, hoy contamos con m\u00e1s de 700 jugadores activos que van desde categor\u00edas inferiores hasta categor\u00eda m\u00e1s 70 en masculinos y femeninos\u201d. \u201cAgradecer al gobernador, a Infraestructura, a la Direcci\u00f3n Provincial de Arquitectura y a todo el gobierno que nos brinda este apoyo muy importante para nuestra instituci\u00f3n\u201d, enfatiz\u00f3.Es de destacar que la Asociaci\u00f3n cumplir\u00e1 38 a\u00f1os de actividad ininterrumpida en Palpal\u00e1. En este sentido, el presidente destac\u00f3 que \u201cllegamos a un nuevo aniversario, con grandes logros, a nivel regional, provincial y nacional, ya que nuestros seleccionados participan en los torneos organizados por la Federaci\u00f3n Femenina de Maxi B\u00e1squetbol Argentino y tambi\u00e9n representantes que juegan a nivel internacional en los torneos mundiales\u201d. Arquitectura, por espacios recreativos y para los deportes El Plan de Mejoras que despliega la Direcci\u00f3n Provincial de Arquitectura llega a 35 polideportivos, clubes, escuelas deportivas y m\u00e1s espacios para el deporte y la recreaci\u00f3n. Es un plan de obras p\u00fablicas con inversi\u00f3n 100% provincial, e involucra el trabajo de cooperativas de construcci\u00f3n y de empresas juje\u00f1as. El trabajo sobre los 35 espacios previstos en el plan contempla en total el trabajo junto a 12 cooperativas y 7 empresas locales.