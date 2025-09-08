San Salvador recibir\u00e1 a miles de corredores. Con transmisi\u00f3n en vivo de TN y TN Running Jujuy al d\u00eda \u00ae - El domingo 16 de noviembre, en la ciudad de San Salvador se llevar\u00e1 adelante la tercera edici\u00f3n de Jujuy Corre, con diferentes distancias para todos los amantes del running y muchas sorpresas. Tras dos primeras y exitosas ediciones, en esta tercera edici\u00f3n se realizar\u00e1n competencias de 21, 10 y 5 kil\u00f3metros, junto a nuevas pruebas, y los corredores tendr\u00e1n la oportunidad de disfrutar de las mejores vistas panor\u00e1micas de Jujuy. Bajo la organizaci\u00f3n del URKU, la competencia contar\u00e1 con la transmisi\u00f3n en vivo de Todo Noticias y la cobertura de TN Running, siguiendo todas las instancias del evento. Inscripciones en el siguiente LINK Los runners eligen Jujuy Corre En las dos primeras ediciones, fueron miles los competidores que se sumaron al evento en San Salvador, recorriendo los principales sitios de la Ciudad y disfrutando de una jornada a puro running. Como ya es una tradici\u00f3n en Jujuy Corre, los circuitos, ideales para runners experimentados como tambi\u00e9n para aquellos que reci\u00e9n dan sus primeros pasos en la actividad, se desarrollar\u00e1n por las principales calles de la ciudad, como tambi\u00e9n por varios de los puntos tur\u00edsticos m\u00e1s importantes. Con una convocatoria para toda la familia, shows, sorteos y sorpresas, las inscripciones ya est\u00e1n abiertas y en el retiro de kits, los corredores recibir\u00e1n el dorsal y la remera oficial, mientras que tras la l\u00ednea de llegada los esperar\u00e1n con las medallas finisher. Guille Lobo, m\u00e1s local que nunca Al igual que en las dos primeras ediciones, Guille Lobo estar\u00e1 en la l\u00ednea de partida de la competencia, transmitiendo las diferentes instancias y compartiendo un momento \u00fanico junto al resto de los runners. \u201cPodr\u00e9 disfrutar de San Salvador al trote y de paso visitar a mi familia, compadres y comadres a quienes tanto extra\u00f1o\u201d se\u00f1al\u00f3 Lobo, quien, adem\u00e1s, ser\u00e1 el \u201cmovilero\u201d para la transmisi\u00f3n de Todo Noticias. Guille Lobo ya est\u00e1 entrenando para ser parte de la tercera edici\u00f3n. (Foto: Urku). Amante del running y en plena preparaci\u00f3n para participar de la tercera edici\u00f3n, manifest\u00f3: \u201cCorrer es algo que nos apasiona a todos, pero si adem\u00e1s lo podemos hacer en ciudades a las que amamos, tiene un incentivo extra\u201d. M\u00e1s sorpresas Junto con las distancias ya tradicionales de 21, 10 y 5 kil\u00f3metros, Jujuy Corre sumar\u00e1 dos nuevas pruebas a la tercera edici\u00f3n. Por un lado, se realizar\u00e1 una carrera de 2 kil\u00f3metros que ser\u00e1 inclusiva, tanto para atletas especiales como para aquellos que no cuentan con experiencia y desean ser parte del evento. Y por el otro, tambi\u00e9n habr\u00e1 una prueba en equipos, con el fin de disfrutar de la competencia junto con compa\u00f1eros de running team, amigos o familiares.