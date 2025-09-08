Jujuy al d\u00eda \u00ae - El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, renov\u00f3 el convenio de cooperaci\u00f3n rec\u00edproca con el Departamento de La Vienne por el per\u00edodo 2025-2028, consolidando as\u00ed una relaci\u00f3n iniciada en 2021 y que suma 15 misiones entre Jujuy y Francia, potenciando capacidades de m\u00e9dicos, bomberos y profesionales de la salud. Al respecto, el mandatario destac\u00f3 que \u201cen esta nueva etapa vamos a avanzar en la creaci\u00f3n de una plataforma com\u00fan para los servicios de urgencia de Jujuy, integrando a Bomberos, SAME y Manejo del Fuego, entre otros, para dar respuestas r\u00e1pidas, coordinadas y de calidad\u201d. Asimismo, confirm\u00f3 que \u201cimpulsaremos proyectos de telemedicina y programas de formaci\u00f3n de recursos humanos en emergencias\u201d. Por otra parte y en compa\u00f1\u00eda del director del SAME, Pablo Jure, Sadir present\u00f3 los protocolos provinciales de gesti\u00f3n de crisis: el Plan Rojo de Respuesta Integral ante Situaciones con M\u00faltiples V\u00edctimas y Cat\u00e1strofes y el Plan Blanco de Respuesta Sanitaria ante Situaciones de Crisis. \u201cGracias al Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers (CHU de Poitiers), a la Agencia Francesa de Desarrollo y a todos los equipos que nos acompa\u00f1an, avanzamos en esta cooperaci\u00f3n que salva vidas y abre oportunidades para el futuro de nuestra provincia\u201d recalc\u00f3 finalmente.