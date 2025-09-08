La v\u00edctima ingres\u00f3 al hospital con una grave lesi\u00f3n en el cuello y no logr\u00f3 sobrevivir. El ataque se habr\u00eda producido en un intento de robo Jujuy al d\u00eda \u00ae - La madrugada de ayer se vio sacudida por un violento hecho en la zona de Finca Hornillos. All\u00ed, un hombre fue atacado con un arma blanca durante lo que habr\u00eda sido un intento de robo. Tras el hecho, fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital Zabala, donde ingres\u00f3 en estado cr\u00edtico con una herida profunda en el cuello. A pesar del esfuerzo del personal m\u00e9dico, la v\u00edctima falleci\u00f3 minutos despu\u00e9s de su ingreso. De inmediato, personal policial despleg\u00f3 un operativo en el lugar del ataque y comenz\u00f3 con tareas investigativas bajo la supervisi\u00f3n de la fiscal\u00eda de turno. El caso qued\u00f3 en manos de la Justicia, que dispuso medidas urgentes para dar con los responsables del ataque.