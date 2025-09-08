Sustrajo tel\u00e9fonos, dinero y otros objetos de valor Jujuy al d\u00eda \u00ae -El episodio ocurri\u00f3 durante la noche del s\u00e1bado, cuando el propietario no se encontraba en su domicilio debido a que hab\u00eda sido demorado en sede policial por un conflicto vinculado a violencia de g\u00e9nero. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, los intrusos violentaron el port\u00f3n principal de la casa. Una vez dentro, se llevaron dos tel\u00e9fonos celulares y una bolsa de boxeo. Posteriormente, con uno de los dispositivos, efectuaron transferencias de dinero mediante una aplicaci\u00f3n virtual. Se\u00f1al\u00f3 como presunta responsable del hecho a su ex pareja, quien lo denunci\u00f3, y a hermanos de la misma. El caso est\u00e1 siendo investigado por la Polic\u00eda.