Jujuy: se investigan las causas el fallecimiento de una joven de 19 en Cieneguillas

Una mujer de 19 años fue hallada sin vida en su casa. La Justicia ordenó realizar una pericia forense para determinar las circunstancias del deceso.

Jujuy al día ® – En la madrugada del sábado, una joven fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda. El hallazgo fue notificado por personal de salud del hospital local, que recibió un llamado de familiares de la fallecida.

Al llegar al domicilio, los efectivos constataron que la mujer estaba recostada en la cama, sin signos vitales. Según el relato de los allegados, horas antes había manifestado fuertes dolores estomacales y luego dejó de responder a los intentos de comunicación.

Se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se realizaría la autopsia correspondiente.

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, las autoridades indicaron que será la pericia forense la que determine lo que provocó el deceso.