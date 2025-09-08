Una vecina encontr\u00f3 a sus aves muertas tras la irrupci\u00f3n de dos perros en su gallinero Jujuy al d\u00eda \u00ae - En horas de la ma\u00f1ana del domingo, una mujer de La Quiaca denunci\u00f3 que al acudir a su gallinero, encontr\u00f3 a quince gallinas muertas luego de ser atacadas por dos perros. Seg\u00fan su testimonio, los animales habr\u00edan ingresado por un sector del cerco y se abalanzaron sobre las aves, provoc\u00e1ndoles la muerte casi de inmediato. La damnificada se\u00f1al\u00f3 que los canes ser\u00edan de raza siberiano. Desconoce si los mismos pertenecen a alguna familia cercana. La Polic\u00eda investiga de qui\u00e9nes son los animales y sus presuntas responsabilidades.