Jujuy en Tucumán: destinos jujeños buscan mayor inserción en el circuito del Norte Argentino

Jujuy al día ® – Una delegación público-privada de Jujuy participó del 41° Workshop de la Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo (ATAVYT), buscando consolidar la presencia provincial en el mercado turístico regional.

La provincia presentó sus novedades turísticas, destacando las nuevas experiencias del Tren Solar de La Quebrada, que fueron promocionadas ante operadores y agencias de Tucumán, Rosario, Buenos Aires y Córdoba.

“Estuvimos con el tren solar de La Quebrada en el stand, promocionando el destino Jujuy y las dos nuevas experiencias que tienen a partir de ahora”, explicó Santiago García, coordinador del Ente de Promoción Turística Susi.

Del workshop participaron solo cuatro provincias del Norte Argentino: Jujuy, Salta, La Rioja y Tucumán, lo que permitió un intercambio directo con operadores que luego continúan el circuito en otros eventos regionales.

El encuentro se desarrolló en formato al aire libre en el Campus Universitario de la UNSTA en Yerba Buena, facilitando el intercambio entre más de 60 expositores nacionales e internacionales.La participación forma parte de la estrategia provincial para consolidar su posición en el circuito turístico del Norte Argentino y reforzar la articulación público-privada en la promoción de destinos.