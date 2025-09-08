Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ubicado en instalaciones del Hospital San Roque con ingreso por calle Gorriti, realiza atenci\u00f3n los 365 d\u00edas del a\u00f1o, sumando capacidad de respuesta. El Ministerio de Salud de Jujuy record\u00f3 a la comunidad la plena disponibilidad del Centro Provincial de Odontolog\u00eda (CPO) \u201cDr. Amado Jorge\u201d, primer establecimiento exclusivo para la atenci\u00f3n odontol\u00f3gica p\u00fablica y gratuita en nuestra provincia con atenci\u00f3n de guardia las 24 horas. Con un enorme equipo de profesionales altamente capacitados en odontolog\u00eda, asistencia dental, electr\u00f3nica industrial, protesistas dentales, administrativos y auxiliares administrativos, la instituci\u00f3n dispone de una gama de tratamientos destinados a preservar o recuperar un estado \u00f3ptimo de la salud bucodental. De acuerdo al Plan Estrat\u00e9gico de Salud II, el CPO ofrece a la poblaci\u00f3n las especialidades de estomatolog\u00eda, cirug\u00eda de mediana y alta complejidad, endodoncia uni y multirradicular, periodoncia que incluye tratamientos de periodontitis moderada a severa, discapacidad, ortopedia, pr\u00f3tesis, odontolog\u00eda general, docencia y capacitaci\u00f3n con actividades de promoci\u00f3n de la salud y tratamiento y resoluci\u00f3n de urgencias las 24 horas, atenci\u00f3n de disfunciones t\u00e9mporo-mandibulares (ATM), es decir, tratamiento de pacientes con diferentes patolog\u00edas cr\u00e1neo mandibulares y cervicales, instalaci\u00f3n de aparatolog\u00eda intrabucal y controles peri\u00f3dicos de estabilizaci\u00f3n con abordaje multidisciplinario para una terapia integral del paciente. La pr\u00f3xima instalaci\u00f3n de un ortopantom\u00f3grafo a partir de la inversi\u00f3n realizada por el Gobierno de la provincia, ampliar\u00e1 la capacidad de diagn\u00f3stico y resoluci\u00f3n de diversos casos odontol\u00f3gicos. Atenciones en crecimiento En el primer semestre de 2025, el CPO brind\u00f3 atenci\u00f3n integral a un total de 16.814 pacientes, concretando 69.826 prestaciones, marcando un crecimiento sostenido teniendo en cuenta que en 2024 se cumpli\u00f3 con la atenci\u00f3n a 24.533 personas, efectuando un total anual de 81.885 pr\u00e1cticas. En tanto, entre enero y julio de 2025, se llev\u00f3 adelante la atenci\u00f3n a 523 personas con discapacidad, facilitando soluci\u00f3n en salud bucodental a partir del abordaje integral. Adem\u00e1s, se colocaron 70 pr\u00f3tesis dentales, 80 aparatos de ortopedia y 97 placas de relajaci\u00f3n mientras se realizaron 1235 cirug\u00edas y 707 tratamientos de conducto.