El trabajo se realiza junto a distintas instituciones y el aporte clave de los vecinos y tiene como fin erradicar los criaderos del mosquito transmisor del dengue. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Salud de Jujuy destac\u00f3 que la provincia contin\u00faa libre de casos de dengue y ponder\u00f3 por un lado, el trabajo permanente que se realiza para evitar la proliferaci\u00f3n del mosquito transmisor con el rol fundamental de la comunidad en su conjunto y por otro, la vigilancia epidemiol\u00f3gica que llevan adelante los equipos sanitarios para la detecci\u00f3n temprana de personas con s\u00edntomas compatibles. En ese sentido, las acciones en terreno con permanente intervenci\u00f3n de Atenci\u00f3n Primaria de la Salud (APS), Educaci\u00f3n para la Salud y Asuntos Institucionales han permitido desde enero y hasta fin de julio de 2025 reforzar las jornadas de descacharrado en la capital juje\u00f1a en articulaci\u00f3n con el Municipio, entidades vecinales y el compromiso de la propia comunidad concluyendo en un total de 2235 manzanas recorridas con un total de 166 cargas de camiones con recipientes domiciliarios descartados. Los operativos de descacharrado se complementan con la estrategia de vigilancia del vector, es decir, del mosquito Aedes Aegypti a partir de la colocaci\u00f3n de un total de 1719 ovitrampas en el mismo periodo. La continuidad del plan frente al dengue incluye nuevas jornadas de descacharrado siempre desde horas 9, de acuerdo al siguiente cronograma: 09\/09: Zona CAPS El Chingo 10\/10: Zona CAPS Che Guevara 16\/09: Zona CAPS Cerro Las Rosas 17\/09: Zona CES-Hospital Snopek \u2013 Alto Comedero 23\/09: Zona CAPS Alberdi 24\/09: Zona CIC Copacabana \u2013 Alto Comedero 30\/09: Zona CAPS Higuerillas \u00bfC\u00f3mo prevenir el dengue? Elimin\u00e1 todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el \u00e1mbito hogare\u00f1o Realiz\u00e1 descacharrado todos los d\u00edas para descartar recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neum\u00e1ticos, juguetes, chapas, piletines, tanques Gir\u00e1 los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas Cambi\u00e1 todos los d\u00edas el agua de bebederos de animales y reemplaz\u00e1 el agua de floreros por arena h\u00fameda Limpi\u00e1 colectores de desag\u00fces de aire acondicionado y canaletas y tap\u00e1 los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua Desmalez\u00e1 terrenos, jardines y patios \u00bfC\u00f3mo evitar la picadura del mosquito Aedes? Us\u00e1 siempre repelentes siguiendo indicaciones del envase Utiliz\u00e1 ropa clara que cubra los brazos y las piernas, en especial en actividades laborales o recreativas al aire libre Coloc\u00e1 mosquiteros en puertas y ventanas y proteg\u00e9 cunas y cochecitos de beb\u00e9s con telas mosquiteras Cuando sea posible, us\u00e1 ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones Utiliz\u00e1 repelentes ambientales como tabletas y espirales \u00bfCu\u00e1les son los s\u00edntomas del dengue? Fiebre de 39.5 grados o m\u00e1s Dolor detr\u00e1s de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones N\u00e1useas y\/o v\u00f3mitos, diarrea, dolor abdominal Cansancio intenso Aparici\u00f3n de manchas en la piel Picaz\u00f3n y\/o sangrado de nariz y enc\u00edas \u00bfC\u00f3mo actuar si se presentan s\u00edntomas? Lo m\u00e1s importante: no te automediques Concurr\u00ed al CAPS, Nodo u hospital m\u00e1s pr\u00f3ximo a tu domicilio Consult\u00e1 desde tu dispositivo con Internet en http:\/\/salud.jujuy.gob.ar\/asistenciavirtual\/, bot\u00f3n Medicina General \u2013 Dengue, de lunes a domingo de 8 a 20 horas