Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con estas pr\u00f3ximas obras, de las que hoy se conocieron ofertas, Jujuy Construye finalizar\u00e1 toda la anhelada mejora de la RP 56. El Gobierno de Jujuy, desde la Direcci\u00f3n Provincial de Vialidad (DPV) y con el Plan de Repavimentaci\u00f3n \u2018Jujuy Construye\u2019, conoci\u00f3 hoy las ofertas para las obras de mejora progresiva de la Ruta Provincial 56 (RP 56) desde Carahunco al acceso a La Mendieta, lo que significa completar toda la mejora de la ruta, que inici\u00f3 en San Salvador de Jujuy. Obras que son un moj\u00f3n hist\u00f3rico El ministro de Infraestructura, Servicios P\u00fablicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, valor\u00f3 otro paso de \u2018Jujuy Construye\u2019 y de la gesti\u00f3n y administraci\u00f3n del Gobernador Carlos Sadir, quien decidi\u00f3 por esta inversi\u00f3n 100% provincial que viene logrando una mejora de la red vial provincial que son un moj\u00f3n en la historia de nuestra DPV: son obras que la ciudadan\u00eda esperaba desde hace mucho tiempo, y que significan mejoras trascendentales en la vida de la ciudadan\u00eda y en las posibilidades de la producci\u00f3n y el turismo\u201d. \u201cConcretar la mejora de la 56 hasta La Mendieta, lo sabe muchos juje\u00f1os, nos dar\u00e1 fluidez en un corredor clave, adem\u00e1s de precioso y muy disfrutable, que nos lleva al gran ramal\u201d, valor\u00f3 Stanic, recordando tambi\u00e9n que \u201chemos alcanzado los 100 kil\u00f3metros de pavimentos renovados, intervenimos las rutas 4, 8, 21, 42, 43, 53, 56 y 62 en diversos tramos\u201d. La DPV, por obras para m\u00e1s Jujuy El ministro Stanic encabez\u00f3 hoy la apertura de sobres para las obras junto a Hugo Ponce, presidente del Directorio de la DPV, y se\u00f1al\u00f3 acerca de la tarea de la repartici\u00f3n: \u201ccon el profesionalismo de los viales de Jujuy, hemos superado incluso la previsi\u00f3n inicial del Plan, y demostramos que el Estado puede ser eficiente y estar donde lo necesita la gente, haciendo crecer a los territorios\u201d. Ponce, sobre las nuevas obras que se dar\u00e1n sobre la RP 56, puntualiz\u00f3 que se trata de la mejora del tramo comprendido entre Carahunco, desde el punto al que lleg\u00f3 la anterior y reciente intervenci\u00f3n de Jujuy Construye, hasta el acceso a La Mendieta, en el punto del cruce del Ferrocarril.