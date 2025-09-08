Jujuy: alerta amarilla en la Puna y zonas montañosas de de la provincia por fuertes vientos y Zonda

Jujuy al día ® – El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para diversas localidades de la Puna y las zonas montañosas de Jujuy debido a la presencia de fuertes vientos y el fenómeno del Zonda, que podrían generar condiciones peligrosas para la población y afectar la normal circulación y actividades al aire libre.

En la Puna de Susques, así como en sectores de la Cordillera de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, y en las Punas de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, se esperan vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, sobre todo en los niveles más altos de estas zonas. Ante esta situación, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar todos los elementos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informado a través de canales oficiales. Además, se sugiere tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por su parte, en la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, se pronostica la presencia de viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno, característico de la región, puede generar reducción de la visibilidad, aumentos repentinos de temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas, lo que incrementa el riesgo de incendios y dificultades en la circulación.

El SMN recomienda, especialmente en estas áreas, asegurar los elementos que puedan volarse, mantener distancia de árboles por riesgo de quiebre de ramas, no estacionar vehículos bajo árboles y cerrar correctamente las viviendas. En caso de que alguien se vea afectado por los fuertes vientos o el Zonda, se aconseja comunicarse de inmediato con los organismos de emergencias locales y mantener lista la mochila de emergencia.

Autoridades provinciales y locales instan a la población a extremar precauciones, reducir los desplazamientos innecesarios y monitorear constantemente la evolución de los fenómenos meteorológicos para evitar incidentes durante las próximas horas, cuando se espera que las condiciones se mantengan adversas en gran parte de la región.