Jujuy al d\u00eda \u00ae - En conmemoraci\u00f3n a esta importante fecha, se realiz\u00f3 el izamiento de banderas en la explanada del Complejo Ministerial, encabezado por la ministra Miriam Serrano, junto a equipos t\u00e9cnicos y docentes de distintas modalidades. \u201cEn este mes de la educaci\u00f3n, porque todos los d\u00edas tenemos algo para celebrar, significa que no solo los ideales de la educaci\u00f3n flamean, como nuestras banderas en el cielo, sino que tambi\u00e9n esos ideales est\u00e1n en cada uno de los corazones de ustedes, los docentes, y de nuestros estudiantes, subray\u00f3 Serrano. Asimismo, inst\u00f3 a seguir celebrando el mes de la educaci\u00f3n, \u201ca seguir comprometi\u00e9ndonos con la educaci\u00f3n p\u00fablica que nuevamente nos demuestra que brinda oportunidades para todos.\u201d Por su parte, Laura Molina, referente del Programa Provincial de Alfabetizaci\u00f3n, expres\u00f3: \u201cValoro el equipo de alfabetizaci\u00f3n que conformamos y con el que ya estamos trabajando en la segunda cohorte de formaci\u00f3n docente, con casi 800 docentes que dicen 's\u00ed' a la alfabetizaci\u00f3n, porque sabemos que es el camino, es la promoci\u00f3n del desarrollo de cada una de las personas.\u201d