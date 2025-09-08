Aunque desde una base muy baja, la mejora estuvo impulsada por los veh\u00edculos h\u00edbridos y por la pol\u00edtica oficial que habilit\u00f3 la importaci\u00f3n con arancel cero Jujuy al d\u00eda \u00ae - El mercado automotor argentino empez\u00f3 a mostrar se\u00f1ales de transformaci\u00f3n. En los primeros seis meses de 2025 se patentaron 12.355 veh\u00edculos electrificados, entre el\u00e9ctricos puros, h\u00edbridos e h\u00edbridos suaves. Seg\u00fan datos del Sistema de Informaci\u00f3n Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), esto represent\u00f3 un crecimiento del 56% respecto al mismo per\u00edodo de 2024, cuando se hab\u00edan registrado 7.910 unidades. Adem\u00e1s, se registraron m\u00e1s unidades que en todo 2023, cuando salieron a la calle 11.896 veh\u00edculos con esas condiciones entre enero y diciembre. Se trata del mayor registro hist\u00f3rico desde que se introdujeron estas tecnolog\u00edas en el pa\u00eds, lo que marca un punto de inflexi\u00f3n. Sin embargo, ese volumen todav\u00eda equivale apenas al 4% del total de 309.000 autos patentados en el semestre, lo que refleja tanto el avance como el amplio terreno pendiente. El salto en las ventas no puede entenderse sin la intervenci\u00f3n del Estado. A comienzos de 2025, el Gobierno implement\u00f3 el Decreto 49\/2025 y la Resoluci\u00f3n 210\/2025, que autorizaron la importaci\u00f3n de hasta 50.000 veh\u00edculos electrificados con arancel 0% durante cinco a\u00f1os. La normativa fij\u00f3 adem\u00e1s un tope de valor FOB de 16.000 d\u00f3lares para favorecer modelos de gama media y baja. \u201cLa respuesta del mercado fue inmediata\u201d, se\u00f1al\u00f3 el informe. En la convocatoria inicial de marzo se presentaron 33.027 solicitudes y se asignaron 28.262 unidades: 9.285 a terminales locales y 18.977 a importadores y particulares. En junio se abri\u00f3 una segunda ronda que habilit\u00f3 otras 21.738 unidades. Con estas operaciones, se estima que m\u00e1s de 28.000 autos electrificados ingresar\u00e1n al pa\u00eds en el segundo semestre. Esta apertura tambi\u00e9n abri\u00f3 la puerta para el ingreso de marcas chinas. Aunque hoy representan apenas el 1,2% del mercado electrificado, su participaci\u00f3n podr\u00eda llegar al 5% antes de fin de a\u00f1o con la llegada de fabricantes como BAIC, Haval, Chery, JAC y DFSK, adem\u00e1s de la instalaci\u00f3n de terminales o importadores de MG, BYD, Dongfeng y Leapmotor. Si las proyecciones del sector se cumplen, el programa podr\u00eda catapultar las ventas de electrificados a cerca de 68.000 unidades en 2025, equivalentes al 12% del mercado, frente a las 18.740 unidades registradas durante todo 2024. En ese escenario, el crecimiento interanual superar\u00eda el 300 por ciento. En materia de autos el\u00e9ctricos, la Argentina marcha hoy muy a la saga de la vecina Uruguay. Como recientemente inform\u00f3 Infobae, el cupo que habilit\u00f3 el gobierno brinda un impulso, pero el principal obst\u00e1culo al crecimiento del parque de veh\u00edculos el\u00e9ctricos es la falta de infraestructura e incentivos. Preferencia por los h\u00edbridos convencionales El mercado local mostr\u00f3 una clara inclinaci\u00f3n hacia los h\u00edbridos. Toyota reafirm\u00f3 su liderazgo y el Corolla Cross h\u00edbrido fue el modelo m\u00e1s patentado con 5.855 unidades, lo que signific\u00f3 un crecimiento del 61,9% frente a las 3.617 del primer semestre de 2024. El Corolla sed\u00e1n h\u00edbrido aport\u00f3 otras 2.517 unidades. Entre ambos concentraron el 68% de las ventas electrificadas, mientras que el conjunto de h\u00edbridos convencionales represent\u00f3 el 79% del segmento. Seg\u00fan el informe de Page Manager, esta tendencia refleja que \u201ctodav\u00eda predomina la b\u00fasqueda de equilibrio entre precio, autonom\u00eda y practicidad\u201d. M\u00e1s atr\u00e1s en el ranking se ubicaron modelos de distintas gamas. El Mercedes-Benz GLC 300 Mild Hybrid alcanz\u00f3 274 patentamientos. En la categor\u00eda de el\u00e9ctricos puros, Renault lider\u00f3 con el M\u00e9gane E-Tech (85 unidades) y el Kwid E-Tech (83). Le siguieron el Volvo EX30 (82) y otros modelos de lujo o reci\u00e9n lanzados como el BMW iX2 (21). Desaf\u00edos pendientes El avance del mercado viene acompa\u00f1ado de limitaciones. El informe de Page Manager advirti\u00f3 que \u201cla infraestructura de carga sigue siendo incipiente y est\u00e1 concentrada en los grandes centros urbanos\u201d, lo que restringe la adopci\u00f3n en ciudades medianas y zonas rurales. Adem\u00e1s, la brecha de precios entre los modelos electrificados y los convencionales persiste, incluso con beneficios arancelarios. Tambi\u00e9n resulta limitada la oferta de servicios t\u00e9cnicos especializados para mantenimiento y reparaci\u00f3n, lo que afecta la confianza de los compradores. A esto se suma la incertidumbre en torno a los costos y la cobertura de seguros para este tipo de veh\u00edculos. El documento destac\u00f3 adem\u00e1s que existe un debate t\u00e9cnico y regulatorio sobre la clasificaci\u00f3n de los mild-hybrid, veh\u00edculos que utilizan energ\u00eda el\u00e9ctrica para asistencia pero no para propulsi\u00f3n aut\u00f3noma. Algunos especialistas consideran que representan una mejora incremental, aunque insuficiente frente a los h\u00edbridos plenos o enchufables. De cumplirse las proyecciones, Argentina podr\u00eda cerrar 2025 con un volumen cercano a 650.000 unidades entre autos de pasajeros y comerciales livianos. En ese escenario, los electrificados representar\u00edan alrededor del 8% y podr\u00edan estabilizarse en torno al 12% a comienzos de 2026 si se consolida la nacionalizaci\u00f3n de los cupos y se despliegan pol\u00edticas complementarias. Panorama internacional El contexto global tambi\u00e9n ayuda a entender el crecimiento. Un informe de la consultora Econom\u00eda y Energ\u00eda indic\u00f3 que las ventas mundiales de autos el\u00e9ctricos pasaron de 3 millones en 2020 a 17,5 millones en 2024. Hoy el parque global supera los 58 millones de unidades, un 45% m\u00e1s que en 2023. En 2024, los veh\u00edculos electrificados representaron el 22% de las ventas totales y un 4,5% de la flota mundial. China lidera el mercado y concentr\u00f3 el 65% de las ventas globales en 2024. Casi la mitad de los autos vendidos en ese pa\u00eds fueron el\u00e9ctricos, el doble que en Europa y cinco veces m\u00e1s que en Estados Unidos. Am\u00e9rica Latina aparece en otra escala, aunque mostr\u00f3 un crecimiento fuerte en t\u00e9rminos relativos. El parque regional aument\u00f3 un 1.300% entre 2020 y 2024, pasando de 18.000 a 249.000 unidades. Brasil lidera con el 61% del total (m\u00e1s de 152.000 unidades), seguido por M\u00e9xico (15%) y Costa Rica (7%). En este escenario, Argentina qued\u00f3 rezagada frente a sus pares. Con 0,4 veh\u00edculos el\u00e9ctricos cada 10.000 habitantes, registra niveles comparables a Per\u00fa y apenas superiores a Honduras. En 2024, el parque de autos el\u00e9ctricos puros en el pa\u00eds fue de 1.555 unidades sobre un universo de 15,5 millones de veh\u00edculos, mientras que los h\u00edbridos sumaron unas 46.000 unidades. \u201cLa diferencia con pa\u00edses como Costa Rica no es fortuita\u201d, se\u00f1al\u00f3 el informe, que atribuy\u00f3 el rezago a la falta de incentivos m\u00faltiples. Mientras ese pa\u00eds aplic\u00f3 nueve tipos de est\u00edmulos, Argentina solo implement\u00f3 hasta ahora la reducci\u00f3n de aranceles de importaci\u00f3n. Mariano Zalazar Fuente