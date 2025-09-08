Sin varios de sus jugadores titulares, en un flojo partido el \u201cLobo\u201d juje\u00f1o no pudo aguantar y fue derrotado en los minutos finales. Ahora le quedan 4 partidos y no puede darse el lujo de perder unidades Jujuy al d\u00eda \u00ae - No pudo resistir en Mendoza, tropez\u00f3 y perdi\u00f3 no solo el partido, sino tambi\u00e9n la condici\u00f3n de puntero en la tabla de posiciones: Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdi\u00f3 este domingo como visitante por 1 a 0 frente al Gimnasia mendocino en un duelo directo por la cima de la Zona B de la Primera Nacional de la AFA. En un partido cerrado y con pocas luces, el \u201cLobo\u201d juje\u00f1o termin\u00f3 cediendo sobre el final y dej\u00f3 escapar el liderazgo que hab\u00eda recuperado en el clasificador. Con este resultado a favor del \u201cblanquinegro\u201d la punta qued\u00f3 en manos de los cuyanos con 56 puntos, seguidos por los juje\u00f1os con 54 unidades y apenas detr\u00e1s Deportivo Mor\u00f3n con 52. La definici\u00f3n del campeonato y el ascenso, a diferencia de anteriores torneos, se pone as\u00ed \u201cal rojo vivo\u201d cuando apenas faltan cuatro fechas por disputarse y todo por decidir. UN \u201cLOBO\u201d QUE AGUANT\u00d3 CONTRA LAS CUERDAS Gimnasia de Jujuy comenz\u00f3 mejor el encuentro, adue\u00f1\u00e1ndose de la pelota y buscando hacerse fuerte desde la iniciativa, tanto que en los primeros segundos lleg\u00f3 claramente al arco local, pero el gol fallido no pudo ser r\u00e9cord. Sin embargo, con el correr de los minutos el protagonismo cambi\u00f3 de lado: Gimnasia de Mendoza se adue\u00f1\u00f3 del tr\u00e1mite y dej\u00f3 como reh\u00e9n de su propio nerviosismo al equipo de Mat\u00edas M\u00f3dolo, acorralado en su campo. La gran diferencia entre ambos elencos estuvo en la velocidad a la hora de formar juego. Los dirigidos por Ariel Broggi jugaron a otro ritmo: pocos toques, verticalidad e intensidad que complicaron al arco defendido por Milton \u00c1lvarez. El arquero de la visita respondi\u00f3 con acierto en un par de ocasiones evitando la ca\u00edda de su valla y as\u00ed pudo sostener el cero. En ese contexto la m\u00e1s clara fue para el local y lleg\u00f3 casi sobre el final de la primera etapa. Ignacio Antonio apareci\u00f3 libre en el segundo palo tras un desborde y centro desde la izquierda, pero su remate de aire sali\u00f3 desviado cuando ten\u00eda todo para abrir el marcador en una ocasi\u00f3n inmejorable. El primer tiempo se cerr\u00f3 sin goles, aunque la sensaci\u00f3n fue clara: si el \u201cLobo\u201d mendocino aceleraba un poco m\u00e1s, estaba en condiciones de pasar por encima a su par juje\u00f1o. SOBRE LA HORA SE DEFINI\u00d3 TODO Continu\u00f3 similar al cierre de la etapa inicial el desarrollo del encuentro en el complemento, con el equipo \u201calbiceleste\u201d sabiendo que la igualdad le conven\u00eda, mientras que los de camiseta negra comenzaron a sentir un poco los nervios de la obligaci\u00f3n de tener que ganar para volver al tope de la tabla. La intensidad de las acciones baj\u00f3 bastante en comparaci\u00f3n con la primera etapa, y si bien el primer tiempo no fue muy bien jugado, la segunda mitad descendi\u00f3 a\u00fan m\u00e1s y fue todo muy chato. As\u00ed fue como de la nada, llegando al cierre, Mat\u00edas Recalde remat\u00f3 desde larga distancia una pelota envenenada que fue excelentemente repelida por \u00c1lvarez. Pero la satisfacci\u00f3n de haber evitado un gol se esfum\u00f3 r\u00e1pidamente porque de ese c\u00f3rner lleg\u00f3 un cabezazo que tuvo al arquero otra vez respondiendo para que el bal\u00f3n golpee el travesa\u00f1o. Y de ese rebote, un solitario Imanol Gonz\u00e1lez la tom\u00f3 casi abajo del arco ante la quietud de la defensa \u201calbiceleste\u201d, para desatar la locura en Mendoza con el gol que devolv\u00eda a su equipo a la cima del campeonato. Los minutos de adici\u00f3n llegaron a su fin y el estadio \u201cV\u00edctor Legrotaglie\u201d explot\u00f3 de alegr\u00eda. Hab\u00eda sido un partido muy cerrado que se ten\u00eda que definir por un gol y el local se lo llev\u00f3 con justicia. Tal vez afectado por algunas ausencias en su formaci\u00f3n, el \u201cLobo\u201d juje\u00f1o no tuvo un buen partido y esta derrota al final de cuentas le cost\u00f3 el liderazgo en la Zona B. LA S\u00cdNTESIS DEL PARTIDO Gimnasia y Esgrima de Mendoza (1): Lautaro Petruchi; Sebastian Cortez, Diego Mondino, Imanol Gonz\u00e1lez, Franco Saavedra; Ferm\u00edn Antonini, Mat\u00edas Mu\u00f1oz, Ignacio Antonio, Facundo Lencioni; Gast\u00f3n Esp\u00f3sito y Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (0): Milton Álvarez; Diego López, Bruno Palazzo, Sebastián Sánchez, Matías Noble; Santiago Camacho, Hugo Soria, Fernando Duré, Francisco Molina; Alejandro Quintana y Gustavo Fernández. DT: Matías Módolo. Estadio: "Víctor Legrotaglie". Árbitro: Bryan Ferreyra. Gol ST: 47' Imanol González (GM). Cambios ST: Al inicio Daniel Ju\u00e1rez por Santiago Camacho (GJ), 12\u2019 Cristian Men\u00e9ndez y Joaqu\u00edn Trasante por Alejandro Quintana y Francisco Molina (GJ), 13\u2019 Nicol\u00e1s Romano por Gast\u00f3n Esp\u00f3sito (GM), 24\u2019 Mat\u00edas Recalde y Luciano Cingolani por Franco Saavedra y Ferm\u00edn Antonini (GM), 27\u2019 Juan C\u00f3rdoba por Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez (GJ), 41\u2019 Mario Galeano y Facundo Nadal\u00edn por Ismael Cortez e Ignacio Antonio (GM), 44\u2019 Rom\u00e1n Barreto por Mat\u00edas Noble (GJ).