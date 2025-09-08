El d\u00eda a d\u00eda del proceso que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner y parte de los empresarios m\u00e1s importantes de la Argentina. Toda la informaci\u00f3n sobre las acusaciones, audiencias y sentencias del caso de corrupci\u00f3n que impact\u00f3 al pa\u00eds. En dos meses, el Tribunal Federal N\u00b07 comenzar\u00e1 a juzgar a 74 imputados encabezados por Cristina Kirchner, Julio De Vido y algunos de los mayores empresarios de la Argentina, en una historia de coimas registrada por el chofer Oscar Centeno que sacudi\u00f3 a la pol\u00edtica y al capital Jujuy al d\u00eda \u00ae - El 6 de noviembre pr\u00f3ximo, el Tribunal Federal N\u00b07 comenzar\u00e1 el largo proceso de juzgar la causa de los ocho cuadernos de las presuntas coimas, escritos por el chofer Oscar Centeno, revelados a fines de julio de 2018. No hay un hecho que se compare en los a\u00f1os de la Argentina. Rara vez la perversi\u00f3n de la pol\u00edtica y la perversi\u00f3n del capital se mezclaron de esta manera. O, por lo menos, nunca fue registrada con tanto detalle. Cristina Kirchner, hoy presa en su casa de Constituci\u00f3n, condenada en la causa Vialidad, es la principal imputada, junto con Julio De Vido, su ministro de Planificaci\u00f3n y su n\u00famero dos, Roberto Baratta, subsecretario de Coordinaci\u00f3n y Control de Gesti\u00f3n, a quien Centeno llevaba y tra\u00eda en su Toyota Corolla, para trasladar la plata de los supuestos sobornos de los grandes empresarios, deseosos de engrasar a su favor las ruedas de la obra p\u00fablica. Hay otros 71 imputados, que se enfrentar\u00e1n a los jueces Fernando Canero, Enrique M\u00e9ndez Signori y Germ\u00e1n Castelli. Fabiana Le\u00f3n ser\u00e1 la fiscal acusadora. Declarar\u00e1n, en principio, 626 testigos. La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, hoy encabezada por el fiscal federal Paul Starc, estar\u00e1 entre los querellantes. El juicio, por otra parte, sin duda resonar\u00e1 con el presente. El proceso -que comenzar\u00e1 despu\u00e9s de las elecciones de octubre - se mezclar\u00e1 con el clima pol\u00edtico, de cara a la investigaci\u00f3n por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad de la era Milei, que se desarrolla a dos pisos de distancia del Tribunal N\u00b07 en Comodoro Py. Lo que pueda ocurrir, de cara a un mapa pol\u00edtico totalmente vol\u00e1til, es, en el fondo, impredecible. El juicio se har\u00e1 por zoom. No existe una sala judicial en la Argentina lo suficientemente grande como para contenerlo. Har\u00eda falta el Luna Park. Los tiempos del juicio son otro cap\u00edtulo. Se hab\u00eda planeado una audiencia por semana, todos los jueves h\u00e1biles. En un fallo firmado el mes pasado, la Sala I de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n recomend\u00f3 al Tribunal, con buen tino, \u201cque no ser\u00eda ocioso\u201d que \u201crevise el criterio adoptado tomando en cuenta una m\u00e1s pronta finalizaci\u00f3n del juicio\u201d, una forma elegante de decir que apure los tiempos. Con una audiencia por semana, podr\u00eda durar cerca de tres a\u00f1os, de acuerdo a fuentes del caso. La nueva agenda a\u00fan queda por verse: las partes fueron citadas a una audiencia el 24 de septiembre para intentar reducir la lista de testigos a un m\u00ednimo indispensable. Los ocho cuadernos con sus 477 p\u00e1ginas, escritos por Centeno luego de llevar y traer a Baratta en su Toyota Corolla, son bit\u00e1coras constantes de kilometrajes, paradas y paquetes transportados en el Toyota Corolla con el n\u00famero dos de De Vido en el asiento de pasajero. Centeno copi\u00f3 movimientos de \u201cbolsos\u201d, \u201cpaquetes con dinero\u201d; fue meticuloso al anotar lo que ve\u00eda y o\u00eda, nombres y lugares y piezas del poder pol\u00edtico y corporativo de la Rep\u00fablica Argentina que se reun\u00edan con su jefe, nombres de un significado y un poder notable. Habl\u00f3 de encuentros privados en hoteles c\u00e9ntricos, en oficinas o estacionamientos de empresas y en la Quinta de Olivos. Y el elenco. El elenco aqu\u00ed es todo. Son los nombres del poder de otra d\u00e9cada. Estar\u00e1 Rudy Ulloa, ex chofer de N\u00e9stor Kirchner convertido en empresario, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Juan Manuel Abal Medina, Jos\u00e9 Francisco L\u00f3pez, el hombre de los bolsos, o H\u00e9ctor Daniel Mu\u00f1oz, ex secretario de N\u00e9stor Kirchner, que muri\u00f3 en 2016. Ernesto Clarens, se\u00f1alado como el financista del fallecido ex presidente y procesado por lavado de dinero en varios expedientes judiciales por corrupci\u00f3n, acusado de ser un cobrador casi del mismo calibre que Baratta. N\u00e9stor Kirchner tambi\u00e9n fue acusado. Su muerte extingui\u00f3 la acci\u00f3n penal en su contra. Entre los empresarios, se destacan \u00c1ngelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, o Aldo Benito Roggio, alguna vez se\u00f1or de los subtes de la ciudad de Buenos Aires, el poderoso metal\u00fargico Enrique Pescarmona, Carlos Guillermo Enrique Wagner, presidente de la C\u00e1mara de Construcci\u00f3n y Presidente del directorio de la firma Esuco S.A. Algunos de los empresarios en la lista declararon como arrepentidos, confesaron haber pagado. Accedieron, seg\u00fan ellos mismos, a las demandas de Baratta para financiar campa\u00f1as electorales. Calcaterra qued\u00f3 eximido del juicio en junio \u00faltimo: al asegurar que aport\u00f3 dinero para campa\u00f1as, su caso ser\u00e1 analizado por la Justicia electoral. El gigante del acero Techint fue ampliamente mencionado por el chofer en sus bit\u00e1coras. Centeno describi\u00f3 en sus anotaciones de 2008 las nueve visitas del n\u00famero 2 de De Vido, Roberto Baratta, al edificio del holding sider\u00fargico que comanda Paolo Rocca. All\u00ed cuenta que la plata despu\u00e9s era entregada en persona a Daniel Mu\u00f1oz. Sin embargo, Paolo Rocca no estar\u00e1 entre los acusados, tampoco ning\u00fan ejecutivo de su corporaci\u00f3n. Rocca recibi\u00f3 la falta de m\u00e9rito en la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n; los ejecutivos acusados fueron sobrese\u00eddos en 2021. Un sobre m\u00e1s grande que otro Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos R\u00edvolo investigaron el caso bajo la firma del juez Claudio Bonad\u00edo. Sus pedidos de elevaci\u00f3n a juicio fueron enciclop\u00e9dicos, con 1029 p\u00e1ginas. Necesitaron escribir un \u00edndice al final. \u201cAsociaci\u00f3n il\u00edcita\u201d es la imputaci\u00f3n clave. El t\u00e9rmino es usado 547 veces en la primera elevaci\u00f3n a juicio. Los acusados, seg\u00fan los fiscales, \u201cintegraron una asociaci\u00f3n il\u00edcita, que desarroll\u00f3 sus actividades al menos desde el mes de mayo del a\u00f1o 2003 y hasta el mes de noviembre del a\u00f1o 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudaci\u00f3n de fondos para recibir dinero il\u00edcito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisi\u00f3n de otros delitos\u201d. Con relaci\u00f3n a Cristina Kirchner, continuaron, \u201cse encuentra acreditada su intervenci\u00f3n en dicha asociaci\u00f3n il\u00edcita en car\u00e1cter de jefa\u201d. La primera coima en la lista del caso vincula a la ex presidente, Baratta y Wagner con un sobre de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares entregado el 2 de junio 2010, derivado a H\u00e9ctor Daniel Mu\u00f1oz. El que sigue en la lista lo duplica en tama\u00f1o: un mill\u00f3n en moneda americana que Wagner hab\u00eda entregado a Baratta, que luego entreg\u00f3 a Daniel Mu\u00f1oz. Pescarmona aparece en seis pagos de 200 mil d\u00f3lares cada uno. Centeno tampoco se salv\u00f3, a pesar de ser acogido por el Programa de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n; los fiscales lo acusaron y el juez Claudio Bonad\u00edo lo elev\u00f3 a juicio como miembro de la asociaci\u00f3n il\u00edcita. La pol\u00e9mica hist\u00f3rica a su alrededor fue si, efectivamente, hab\u00eda escrito los cuadernos, o si eran una grandiosa falsificaci\u00f3n, la novela pol\u00edtica amateur del siglo. Un peritaje caligráfico ordenado a Gendarmería por el Tribunal Nº7 y revelado a mediados de agosto determinó que, efectivamente, los escribió el ex chofer, el hombre del Toyota Corolla. En este proceso se juzgará, en rigor, la causa madre de los cuadernos, el expediente número 9806/2018: la presunta asociación ilícita planteada por Stornelli y Rívolo engloba cohechos, encubrimientos, hasta tenencia ilegal de armas. Bonadío murió en febrero de 2020, menos de seis meses después de elevar la investigación a juicio. La causa se conecta con otra decena de expedientes que analizan la corrupción kirchnerista. Varias de estas causas ya fueron juzgadas. El proceso del expediente de los cuadernos es, en parte, el fin de una narrativa que atravesó a la Argentina contemporánea. Será interesante ver esas caras una ve