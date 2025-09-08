Este mes, ARCA no hizo modificaciones sobre los topes para personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas; cu\u00e1les son los valores vigentes y qu\u00e9 deben presentar quienes los superen Jujuy al d\u00eda \u00ae - Los contribuyentes argentinos que quieran enviar dinero a otra cuenta propia, deben saber que hay valores topes por el cual se puede hacer este tipo de operaci\u00f3n sin necesidad de notificar a la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA). En septiembre 2025, estos montos no tienen modificaciones respecto del mes anterior. En el noveno mes del a\u00f1o, el sitio oficial de ARCA informa que \u00fanicamente est\u00e1n obligados a suministrar informaci\u00f3n espec\u00edfica aquellas personas f\u00edsicas que realicen movimientos entre cuentas iguales o superiores a $50.000.000. En tanto, las personas jur\u00eddicas tienen un l\u00edmite de $30.000.000. Tambi\u00e9n aplica para todo saldo final mensual registrado al \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del per\u00edodo mensual informado superen estos montos, y se toma en cuenta los importes positivos y negativos. Si los importes se encuentran expresados en moneda extranjera, deber\u00e1 efectuarse la conversi\u00f3n a su equivalente en moneda de curso legal. Para ello, se aplica el valor de cotizaci\u00f3n \u2014tipo comprador\u2014 que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Naci\u00f3n Argentina al cierre del \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del mes que se informa. En cuanto a los montos expresados en moneda digital o criptomoneda, el organismo fiscal se\u00f1ala que \u201cdeber\u00e1 efectuarse la conversi\u00f3n a su equivalente en moneda de curso legal, aplicando el \u00faltimo valor de cotizaci\u00f3n \u2014tipo comprador\u2015 que, para la moneda digital o criptomoneda de que se trate, haya fijado el sujeto obligado al r\u00e9gimen, al \u00faltimo d\u00eda del mes que se informa". A su vez, ARCA enumera los sujetos alcanzados por esta normativa. \u201cQuedan alcanzados por el r\u00e9gimen quienes administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a trav\u00e9s de plataformas de gesti\u00f3n electr\u00f3nicas o digitales, por cuenta y orden de personas humanas y jur\u00eddicas residentes en el pa\u00eds o en el exterior, incluidos los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que ofrecen cuentas de pago". En tanto, quedan excluidos del r\u00e9gimen las entidades financieras, los agentes de liquidaci\u00f3n y compensaci\u00f3n y las sociedades depositarias de Fondos Comunes de Inversi\u00f3n. El organismo encabezado por Juan Alberto Pazo actualiza cada seis meses los importes mencionados, seg\u00fan las variaciones del \u00cdndice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), conforme a los valores suministrados por el Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Censos (Indec). Estas modificaciones se publican en los meses de junio y diciembre de cada a\u00f1o. El nuevo valor resultar\u00e1 de aplicaci\u00f3n para las obligaciones cuyos vencimientos ocurran a partir del 1\u00b0 de agosto y del 1\u00b0 de febrero de cada a\u00f1o. Qu\u00e9 deben presentar quienes superen los topes de dinero transferido entre cuentas Los sujetos obligados por el r\u00e9gimen deber\u00e1n suministrar la siguiente informaci\u00f3n: La n\u00f3mina de cuentas con las que se identifica a cada uno de los clientes, indicando, entre otros datos: Tipo y n\u00famero de cuenta CVU Cantidad de integrantes e identificaci\u00f3n de involucrados en las cuentas mencionadas. Los montos totales de los ingresos y egresos en las mencionadas cuentas, expresados en pesos argentinos. Recomendaciones para transferir dinero entre cuentas propias Quienes deseen realizar transferencias de dinero entre cuentas propias deben tener en cuenta algunas sugerencias elementales para evitar inconvenientes futuros: No transferir montos que superen el l\u00edmite establecido por ARCA y tener en cuenta los l\u00edmites diarios de operaci\u00f3n por parte de las entidades bancarias o billeteras virtuales que se utilicen. Tener la posibilidad de justificar los fondos de las cuentas bancarias. Es importante saber que aunque se trate de movimientos entre cuentas propias, las mismas deben contar con el respaldo correspondiente. Responder a la brevedad si existiesen solicitudes del banco o la empresa de billetera virtual sobre documentaci\u00f3n para justificar el origen de los fondos, ya que una demora en esta instancia puede generar un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIA). Fuente