El operativo se planific\u00f3 entre el equipo t\u00e9cnico del Plan Social Nutricional Provincial y los municipios. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, mediante la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, informa que los d\u00edas martes 9 y mi\u00e9rcoles 10 de septiembre, tendr\u00e1 lugar la entrega directa de m\u00f3dulos alimentarios del Programa \u201cComer en Casa\u201d, a familias de San Antonio y El Carmen. Cronograma En San Antonio, se realizar\u00e1 los d\u00edas martes 9 y mi\u00e9rcoles 10 de septiembre en el ex Hogar de Ni\u00f1os, ubicado en San Mart\u00edn S\/N de 9 a 16 horas. En Los Alisos, se llevar\u00e1 a cabo en la Delegaci\u00f3n Municipal en el horario de 9 a 16. En tanto que El Carmen, se ejecutar\u00e1 el martes 9 de septiembre, en el ex comedor infantil, ubicado en Coronel Arenas esquina Avenida 9 de Julio de 9 a 16 horas. La cartera social recomienda a los titulares del programa alimentario concurrir a los centros de distribuci\u00f3n de las dos localidades con los DNI del grupo familiar, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado \u00danico de Discapacidad (C.U.D.).