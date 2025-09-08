Cobertura de cargos docentes de educación técnica

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 de UNIDADES CURRICULARES VACANTES

I.S.A. “JAVIER PANTALEÓN”

UNIDADES CURRICULARES DE TRAYECTOS ARTÍSTICOS

Trayecto de Formación Básica (finalidad propedéutica)

F.A.P.I.C. en Música Folclórica

F.A.P.I.C. en Música Urbana

Link de acceso

https://drive.google.com/file/d/1xQY5P-IYv-GhcjEfDdV4C4bGY8P2BIr_/view

I.ES. Nº9

OFREC. EXTRAORDINARIO DE LA -T.S. EN GESTIÓN AGROPECUARIA C/O AL DESARROLLO LOCAL -T.S. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

EXTRAORDINARIO DE LA T.S. EN TRABAJO SOCIAL

ORDINARIO DE LA T.S. EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Link de acceso