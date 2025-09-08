Cobertura de cargos docentes de educación técnica

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 de UNIDADES CURRICULARES VACANTES
I.S.A. “JAVIER PANTALEÓN”
UNIDADES CURRICULARES DE TRAYECTOS ARTÍSTICOS
Trayecto de Formación Básica (finalidad propedéutica)
F.A.P.I.C. en Música Folclórica
F.A.P.I.C. en Música Urbana
I.ES. Nº9
OFREC. EXTRAORDINARIO DE LA -T.S. EN GESTIÓN AGROPECUARIA C/O AL DESARROLLO LOCAL -T.S. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
EXTRAORDINARIO DE LA T.S. EN TRABAJO SOCIAL
ORDINARIO DE LA T.S. EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
