    lunes, septiembre 8

    Cobertura de cargos docentes de educación técnica

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 de UNIDADES CURRICULARES VACANTES 

    I.S.A. “JAVIER PANTALEÓN”

    UNIDADES CURRICULARES DE TRAYECTOS ARTÍSTICOS

    Trayecto de Formación Básica (finalidad propedéutica)

    F.A.P.I.C. en Música Folclórica

    F.A.P.I.C. en Música Urbana

    Link de acceso

    https://drive.google.com/file/d/1xQY5P-IYv-GhcjEfDdV4C4bGY8P2BIr_/view

    I.ES. Nº9

    OFREC. EXTRAORDINARIO DE LA -T.S. EN GESTIÓN AGROPECUARIA C/O AL DESARROLLO LOCAL -T.S. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

    EXTRAORDINARIO DE LA T.S. EN TRABAJO SOCIAL

    ORDINARIO DE LA T.S. EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

    Link de acceso

    https://drive.google.com/file/d/1k58Sj9B9PT7oZ7oeLsOs1-Yjdhsr7o6j/view?usp=sharing

