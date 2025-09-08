Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 ORDINARIO de Unidades Curriculares y\/o Cargos Vacantes \u2013 IES N\u00b0 6 Sede El Carmen Profesorado de Educaci\u00f3n Inicial El Juego en la Educaci\u00f3n Inicial Ciencias Naturales y su Did\u00e1ctica Link de acceso: https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1D8JDAUZ4MMehVvKYjyG0WB7ZPhQRQ0MK\/view OFRECIMIENTO ORDINARIO de Unidades Curriculares y\/o Cargos Vacantes \u2013 IES N\u00b0 2 Sede Tilcara Profesorado de Ingl\u00e9s Pr\u00e1ctica I (Pedag\u00f3gico) Historia de las Pol\u00edticas Educativas en la Argentina Pr\u00e1ctica II (Pedag\u00f3gico) Link de acceso: https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1ziTSnpMoGX7JIW-R92PlaaKBU4qE3lvV\/view OFRECIMIENTO ORDINARIO de Unidades Curriculares y\/o Cargos Vacantes \u2013 IES N\u00b0 2 Sede Tilcara Profesorado de Educaci\u00f3n Secundaria en Historia Psicolog\u00eda Educacional Pr\u00e1ctica II (Pedag\u00f3gico) Link de acceso: https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1ngL03wNpi6EdUxPOjMeT5Nazqc_7Lb58\/view