Jujuy al d\u00eda \u00ae - La investigaci\u00f3n contra Mat\u00edas Jurado, imputado por homicidio agravado y se\u00f1alado como presunto asesino serial en Jujuy, avanza con la incorporaci\u00f3n de nuevas pruebas que podr\u00edan confirmar la existencia de una quinta v\u00edctima. A un mes del inicio formal de la causa, el equipo de fiscales y peritos forenses analiza resultados de ADN, registros de c\u00e1maras de seguridad, datos de telefon\u00eda celular e informaci\u00f3n vinculada al uso de la tarjeta SUBE. Todos estos elementos apuntan a determinar si Juan Gonz\u00e1lez, desaparecido el 11 de junio de este a\u00f1o, habr\u00eda sido una de las v\u00edctimas de Jurado. Las pruebas recolectadas hasta el momento ubican al joven en cercan\u00edas de la vivienda del imputado, con la \u00faltima se\u00f1al de su celular registrada en las inmediaciones del arroyo Las Martas. Adem\u00e1s, testimonios y grabaciones refuerzan la hip\u00f3tesis de que estuvo en el mismo lugar y franja horaria que Jurado. Sin embargo, todav\u00eda no existen resultados gen\u00e9ticos concluyentes que lo vinculen de manera definitiva con la causa. Con Jurado detenido en el penal de Gorriti, la investigaci\u00f3n sigue sumando elementos para esclarecer el alcance de los hechos y confirmar si efectivamente Gonz\u00e1lez y otras personas a\u00fan desaparecidas forman parte de las v\u00edctimas del presunto asesino serial.