Jujuy al d\u00eda \u00ae - Las cirujanas ginecol\u00f3gicas ya realizan cirug\u00edas de ligadura de trompas, lisis tubaria y AMEU en el Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico. De esta manera, las mujeres de la comunidad perique\u00f1a y de localidades vecinas acceden a estas pr\u00e1cticas en su propio hospital, sin derivaciones, con mayor rapidez y cerca de sus hogares. Con el apoyo del Ministerio de Salud seguimos fortaleciendo la red hospitalaria y ampliando derechos y la excelencia en la atenci\u00f3n del sistema p\u00fablico de salud en el marco del Plan Estrat\u00e9gico de Salud II.