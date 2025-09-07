Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Integral y la Direcci\u00f3n Provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad, contin\u00faa acercando la Oficina M\u00f3vil de Gesti\u00f3n y Asesoramiento para Personas con Discapacidad a distintas localidades de la provincia, con el prop\u00f3sito de garantizar derechos y fortalecer la inclusi\u00f3n. Cronograma de atenci\u00f3n Lunes 8 de septiembre 8:30 a 12:30 horas en Alto Comedero, Centro Cultural del Ministerio de Desarrollo Humano (Av. La Intermedia \u2013 6\u00ba Etapa) Mi\u00e9rcoles 10 de septiembre 08:30 a 12:30 horas en Vinalito (calle 16 de Agosto S\/N, frente al Municipio) Jueves 11 de septiembre 08:30 a 12:30 horas en Purmamarca (calle Belgrano S\/N) Durante estas jornadas, equipos t\u00e9cnicos y profesionales del \u00e1rea brindar\u00e1n asesoramiento integral, acompa\u00f1amiento y orientaci\u00f3n sobre tr\u00e1mites vinculados a certificados, pensiones, programas de inclusi\u00f3n, servicios y beneficios destinados a personas con discapacidad y sus familias.Estas acciones se enmarcan en la pol\u00edtica p\u00fablica que impulsan el gobernador Carlos Sadir y la ministra Marta Russo Arriola, orientada a garantizar el acceso a derechos y a la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s justa e inclusiva.