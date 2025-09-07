Jujuy al d\u00eda \u00ae - En Fraile Pintado, el Ministerio de Desarrollo Humano comparti\u00f3 junto al equipo de f\u00fatbol Defensores un taller pensado para fortalecer la autoestima, el manejo del estr\u00e9s y el trabajo en equipo, a trav\u00e9s de din\u00e1micas l\u00fadicas y participativas. La jornada estuvo a cargo de la Lic. en Psicolog\u00eda Mariela Salto, con la presencia del director de Juventud Dar\u00edo D\u00b4Antuene, impulsando la importancia de generar espacios que acompa\u00f1en el bienestar, la empat\u00eda y valores.