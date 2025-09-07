Jujuy al d\u00eda \u00ae - M\u00e1s de mil docentes de nivel inicial participaron del 1\u00ba Congreso Provincial de Educaci\u00f3n Inicial 2025 en Libertador General San Mart\u00edn, en una jornada cargada de aprendizajes, emociones y compromiso con las infancias. Organizado por el Ministerio de Educaci\u00f3n, el evento se desarroll\u00f3 en el Complejo Educativo de la EET N\u00b01 \u201cHerminio Arrieta\u201d, con la presencia de la directora del Educaci\u00f3n Inicial, Carolina Lui Saravia; el intendente de la ciudad, Oscar Jayat; la coordinadora pedag\u00f3gica del congreso y disertante, Laura Pitluk, junto a la especialista Karina Benchimol. Durante la jornada se ofrecieron conferencias y talleres a cargo de reconocidas especialistas. Mariana Salvalai, experta en Ciencias Sociales, abord\u00f3 la ense\u00f1anza del pasado en el jard\u00edn desde una mirada sensible y cr\u00edtica. Tambi\u00e9n se profundiz\u00f3 en la articulaci\u00f3n entre literatura y expresi\u00f3n corporal, as\u00ed como en los \u201cirrenunciables\u201d de la educaci\u00f3n inicial, con aportes valiosos de Karina Benchimol, Eliana Bratok y Laura Pitluk. En la apertura, el intendente Oscar Jayat agradeci\u00f3 la iniciativa de descentralizaci\u00f3n del Ministerio: \u201cGracias ministra Miriam Serrano por permitirnos acceder a estas propuestas formativas. Esta ser\u00e1 una jornada provechosa para cada uno de los presentes, siempre en beneficio de los m\u00e1s peque\u00f1os. En ustedes depositamos lo m\u00e1s valioso que tienen las familias: sus hijos y nietos\u201d. Por su parte, Carolina Lui Saravia subray\u00f3 el valor estrat\u00e9gico de elegir Libertador como sede: \u201cEn esta zona se concentra el 40% de los docentes del nivel inicial. Por eso elegimos esta ciudad. Esta propuesta tiene una mirada clara: seguir apostando a una educaci\u00f3n inicial de calidad, con equidad y compromiso\u201d. Adem\u00e1s, resalt\u00f3: \u201cEsto que estamos impulsando en cuanto a formaci\u00f3n y acompa\u00f1amiento a docentes es educaci\u00f3n p\u00fablica. Es garantizar la formaci\u00f3n en pos de los m\u00e1s chiquitos\u201d. Y agradeci\u00f3 especialmente a las especialistas presentes: \u201cGracias a Laura y Karina por estar hoy ac\u00e1, enalteciendo el nivel y la educaci\u00f3n en todos los aspectos\u201d. A continuaci\u00f3n, Laura Pitluk, destac\u00f3 que, \u201cno s\u00f3lo somos \u2018maestras jardineras\u2019, no s\u00f3lo porque tambi\u00e9n hay hombres, sino porque m\u00e1s que jardineras, somos educadores de nivel inicial. Y somos muchas \u2014much\u00edsimas\u2014 las que estamos ac\u00e1 pensando c\u00f3mo retroalimentar, c\u00f3mo defender y c\u00f3mo sostener nuestra identidad y nuestra idoneidad. Este congreso nace desde ese deseo profundo.\u201d Adem\u00e1s, agreg\u00f3: \u201cAmo profundamente la provincia de Jujuy, amo esta regi\u00f3n. La circulo mucho, la conozco, y aceptamos acompa\u00f1arlos en el terreno porque nos parece muy importante. Por eso este congreso, que tiene cuatro conferencias, se organiza de forma itinerante para que todos tengan las mismas oportunidades y acceso a la informaci\u00f3n\u201d.