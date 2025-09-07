Con m\u00e1s del 80% de las exportaciones provinciales hasta agosto de 2025, el sector minero juje\u00f1o busca eficiencia, estabilidad y mayores inversiones para sostener su aporte econ\u00f3mico y consolidar la cadena productiva Jujuy al d\u00eda \u00ae - La miner\u00eda contin\u00faa consolid\u00e1ndose como motor econ\u00f3mico de Jujuy. Seg\u00fan el presidente de la C\u00e1mara Minera de Jujuy, Carlos Carrillo, el sector representa m\u00e1s del 80% de las exportaciones provinciales durante los primeros ocho meses de 2025, y a nivel nacional las exportaciones mineras crecieron un 44,4% interanual en los primeros siete meses del a\u00f1o, alcanzando el mejor registro hist\u00f3rico para ese per\u00edodo. \u201cCuatro de cada cinco d\u00f3lares que exporta Jujuy provienen de la miner\u00eda. Estos resultados son fruto de a\u00f1os de inversi\u00f3n, exploraci\u00f3n, articulaci\u00f3n p\u00fablico-privada, seguridad jur\u00eddica y desarrollo sostenible\u201d, se\u00f1al\u00f3 Carrillo. Sin embargo, a pesar de los buenos indicadores, la ca\u00edda de precios internacionales del litio y la volatilidad de los mercados obligan a reforzar la competitividad del sector. Para mantener su atractivo como plaza de inversi\u00f3n, los desaf\u00edos pasan por mejorar costos, optimizar procesos productivos y resolver cuellos de botella regulatorios, log\u00edsticos y fiscales. \u201cTenemos infraestructura clave, pero necesitamos mantenimiento y precios m\u00e1s competitivos en servicios, como el gas, que hoy resulta m\u00e1s caro que en otras regiones del pa\u00eds\u201d, destac\u00f3 el titular de la C\u00e1mara Minera. Aun con estas dificultades, las empresas juje\u00f1as contin\u00faan produciendo y buscan eficiencia, con el litio representando actualmente el 13,8% de las exportaciones mineras nacionales. Carrillo subray\u00f3 que la estabilidad y previsibilidad son esenciales para la continuidad de la industria: \u201cLos proyectos siguen activos, pero no se puede avanzar con cambios constantes en las reglas de juego. Necesitamos condiciones que promuevan la inversi\u00f3n en exploraci\u00f3n y desarrollo de proyectos\u201d. Recientemente, la jornada sobre exploraci\u00f3n minera organizada por Segemar y Jemse, que incluy\u00f3 estudios de p\u00f3rfidos de cobre, reafirm\u00f3 la institucionalidad t\u00e9cnica y la planificaci\u00f3n a largo plazo. \u201cEn la miner\u00eda no hay desarrollo sin exploraci\u00f3n. Jujuy cuenta con recursos, profesionales capacitados, infraestructura y marcos legales s\u00f3lidos. Debemos proyectar juntos una miner\u00eda sostenible y competitiva\u201d, concluy\u00f3 Carrillo.