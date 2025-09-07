El mismo diccionario que define a la ma\u00f1a como habilidad, destreza, tambi\u00e9n la llama resabio, astucia. De ah\u00ed que ma\u00f1oso sea alguien h\u00e1bil, diestro, y ma\u00f1ero un caprichoso de malas costumbres que no hace lo que le piden. Hasta que llega la fuerza, y entonces\u2026 David versus Goliat: se reciben apuestas. Jujuy al d\u00eda \u00ae - Para entrar en el origen de este refr\u00e1n, un toque de catecismo\u2026 Nos vamos al siglo III antes de Cristo. Est\u00e1 en boca de todos el Libro del Eclesiast\u00e9s, palabra griega que significa predicador, orador, presidente de una asamblea religiosa; lo escribi\u00f3 el sabio Coh\u00e9let, luego la prensa del rey Salom\u00f3n se lo atribuir\u00e1 a este. El tono dominante de este Libro Sapiencial es m\u00e1s bien sombr\u00edo y pesimista\u2026 \u00a1Y s\u00ed! Porque en \u00e9l se van exponiendo las reflexiones de un hombre a partir de su experiencia personal; la que le ha permitido descubrir la caducidad de la vida y la aparente inutilidad de todas las cosas, llev\u00e1ndolo a amargas convicciones, negros interrogantes, por ejemplo: \u00bfQu\u00e9 provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol?\u2026 \u00a1Pero qu\u00e9 provecho sacan las mujeres ni se lo preguntaba el tipo!\u2026 El asunto es que fue en el Eclesiast\u00e9s 9:16 donde apareci\u00f3 la ense\u00f1anza \u201cM\u00e1s vale ma\u00f1a que fuerza\u201d; all\u00ed, ma\u00f1a traducido como ingenio, sabidur\u00eda, destreza, saber hacer. Destreza como lo opuesto a la astucia, y sabidur\u00eda como opuesta a la ignorancia\u2026 \u00a1Hasta que apareci\u00f3 Catalina de Arag\u00f3n!\u2026 Apodada La Artillera, Catalina fue la hero\u00edna del levantamiento espa\u00f1ol contra la invasi\u00f3n napole\u00f3nica, defensora de Zaragoza durante el asedio franc\u00e9s en la Guerra de la Independencia. Cuenta la leyenda que ella tom\u00f3 la mecha de manos de un artillero herido y consigui\u00f3 disparar un ca\u00f1\u00f3n sobre las tropas francesas que corr\u00edan sobre la entrada\u2026 Los asaltantes, temiendo una emboscada, se batieron en retirada, con lo que los aragoneses consiguieron ganar m\u00e1s tiempo y engrosar las defensas\u2026 La palabra \u201cma\u00f1a\u201d como hermano, fue de uso tan popular en Arag\u00f3n que, hoy en d\u00eda se les llama \u201cma\u00f1os\u201d a los aragoneses... \u00a1Gracias a la ma\u00f1a que se dio Catalina aquella noche del ca\u00f1\u00f3n, hace m\u00e1s de doscientos a\u00f1os!\u2026