Jujuy al d\u00eda \u00ae - Durante la ma\u00f1ana del viernes, una mujer en situaci\u00f3n de calle ingres\u00f3 herida al hospital tras haber sido atacada por su pareja en inmediaciones de Bolivia e Italia, en Perico. La v\u00edctima, una mujer de 41 a\u00f1os, quien por sus propios medios lleg\u00f3 al nosocomio alrededor de las 7:55. All\u00ed relat\u00f3 que hab\u00eda sido agredida por su pareja, quien aparentemente la apu\u00f1al\u00f3 en la pierna derecha utilizando un hierro. Personal m\u00e9dico asisti\u00f3 de inmediato a la mujer, diagnosticando heridas punzocortantes en el miembro inferior derecho. Si bien su estado es estable, permanece en observaci\u00f3n debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades judiciales y policiales se encuentran trabajando para dar con el paradero del sospechoso y garantizar la protecci\u00f3n de la v\u00edctima.