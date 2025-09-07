Jujuy al d\u00eda \u00ae - Durante la madrugada de ayer, personal del Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito protagoniz\u00f3 un intenso operativo en pleno casco c\u00e9ntrico de San Salvador de Jujuy, que culmin\u00f3 con la detenci\u00f3n de dos sujetos vinculados a la comercializaci\u00f3n de estupefacientes. El hecho comenz\u00f3 cuando los agentes, en recorridos preventivos por distintas arterias c\u00e9ntricas, advirtieron a dos hombres que circulaban en un motoveh\u00edculo realizando maniobras sospechosas compatibles con la venta de drogas. Ante la voz de alto, los individuos emprendieron una veloz fuga, lo que dio inicio a una persecuci\u00f3n que se extendi\u00f3 por varias cuadras. En plena huida, los sospechosos intentaron desprenderse de varios envoltorios arroj\u00e1ndolos en la v\u00eda p\u00fablica. Incluso uno de los efectivos que participaba del procedimiento fue agredido por los ocupantes de la motocicleta. La persecuci\u00f3n culmin\u00f3 cuando, tras perder el control del rodado, ambos descendieron y continuaron a pie, siendo finalmente alcanzados y reducidos gracias a un operativo cerrojo en el que intervinieron diferentes unidades policiales. En el lugar, se procedi\u00f3 al secuestro de los envoltorios descartados, que conten\u00edan sustancias il\u00edcitas confirmadas posteriormente por la Direcci\u00f3n General de Narcotr\u00e1fico. Adem\u00e1s, se incautaron dos balanzas de precisi\u00f3n, un tel\u00e9fono celular y la motocicleta utilizada en la maniobra. Los dos detenidos quedaron a disposici\u00f3n de la justicia, mientras que los elementos secuestrados fueron trasladados para su an\u00e1lisis en el marco de la causa iniciada por infracci\u00f3n a la Ley de Estupefacientes.