Jujuy al d\u00eda \u00ae - M\u00e1s de tres mil docentes se dieron cita para vivir el 1\u00ba Congreso Provincial de Educaci\u00f3n Inicial 2025, bajo el lema \u201cInfancias, saberes y creatividad: desaf\u00edos para la Educaci\u00f3n Inicial\u201d. El evento, organizado por el Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy, tuvo como sedes la Federaci\u00f3n de B\u00e1squet y el Complejo Educativo de la EET N\u00b01 "Herminio Arrieta", donde se desarrollaron conferencias, talleres y espacios de intercambio profesional orientados a fortalecer la calidad educativa desde los primeros a\u00f1os. Durante la jornada se ofrecieron conferencias y talleres a cargo de reconocidas especialistas. Mariana Salvalai, experta en Ciencias Sociales, abord\u00f3 la ense\u00f1anza del pasado en el jard\u00edn desde una mirada sensible y cr\u00edtica. Tambi\u00e9n se profundiz\u00f3 en la articulaci\u00f3n entre literatura y expresi\u00f3n corporal, as\u00ed como en los \u201cirrenunciables\u201d de la educaci\u00f3n inicial, con aportes valiosos de Karina Benchimol, Eliana Bratok y Laura Pitluk. La ministra de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano, fue la encargada de dar apertura al encuentro, destacando el rol protag\u00f3nico de los docentes en la transformaci\u00f3n de las pr\u00e1cticas educativas: \u201cAgradezco que hoy est\u00e9n ac\u00e1 para aprender, fortalecer estrategias y compartir experiencias que les permitan mejorar su tarea en el aula. La educaci\u00f3n p\u00fablica inclusiva es fundamental para ofrecer oportunidades y es la base para la alfabetizaci\u00f3n y el desarrollo de nuestros estudiantes\u201d, subray\u00f3. La directora de Educaci\u00f3n Inicial, Carolina Lui Saravia, celebr\u00f3 la elecci\u00f3n de Ledesma como sede: \u201cEn esta zona se concentra el 40% de los docentes del nivel inicial. Apostamos a una educaci\u00f3n de calidad, con equidad y compromiso\u201d. El congreso reafirm\u00f3 el fortalecimiento de la educaci\u00f3n inicial desde la creatividad y la convicci\u00f3n de que una educaci\u00f3n p\u00fablica de calidad comienza desde los primeros a\u00f1os de vida.