WhatsApp esconde herramientas poco conocidas que permiten ahorrar tiempo, mejorar la privacidad y organizar mejor las conversaciones Jujuy al d\u00eda \u00ae - WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones m\u00e1s importantes en la vida cotidiana. Con ella, millones de personas en todo el mundo se comunican a diario con familiares, amigos, compa\u00f1eros de trabajo y grupos de inter\u00e9s. Su facilidad de uso y su gratuidad la han hecho indispensable, pero lo cierto es que muchos usuarios solo aprovechan una peque\u00f1a parte de lo que puede ofrecer. Adem\u00e1s de enviar mensajes, fotos, audios o videos, la plataforma incluye herramientas poco visibles que pueden mejorar la experiencia, ahorrar tiempo e incluso reforzar la privacidad. Se trata de funciones que no aparecen a simple vista, pero que una vez descubiertas resultan muy \u00fatiles para el d\u00eda a d\u00eda. Opciones ocultas que facilitan la comunicaci\u00f3n Una de las novedades m\u00e1s pr\u00e1cticas es la posibilidad de editar mensajes enviados. Si el usuario se equivoca o escribe un dato incorrecto, puede corregirlo en un plazo m\u00e1ximo de 15 minutos. Solo es necesario mantener presionado el mensaje y seleccionar la opci\u00f3n Editar. Otra herramienta es la de fijar chats en la parte superior de la pantalla. De esta manera, se pueden mantener a la vista hasta tres conversaciones importantes, como el grupo familiar, el chat del trabajo o el contacto con el que m\u00e1s se interact\u00faa. Para hacerlo, basta con mantener pulsado el chat y tocar el icono de pin. Tambi\u00e9n es posible enviar fotos sin perder calidad. En lugar de compartirlas desde la galer\u00eda, se debe elegir la opci\u00f3n Documento. De esta forma, la imagen se env\u00eda en su resoluci\u00f3n original, algo muy \u00fatil para fotos de trabajo, capturas de pantalla o im\u00e1genes que luego se quieran imprimir. Herramientas de privacidad y organizaci\u00f3n La aplicaci\u00f3n incluye varios ajustes que ayudan a proteger la privacidad. Uno de los m\u00e1s usados es la desactivaci\u00f3n de la confirmaci\u00f3n de lectura, es decir, los conocidos tildes azules. Desde el men\u00fa de Ajustes > Privacidad, se puede desactivar esta funci\u00f3n para leer mensajes sin que el remitente lo sepa. Asimismo, WhatsApp ofrece la opci\u00f3n de ocultar la \u00faltima conexi\u00f3n o el estado en l\u00ednea. Esto permite decidir qui\u00e9n puede ver cu\u00e1ndo se ha utilizado la app por \u00faltima vez, evitando la presi\u00f3n de tener que contestar al instante. Para quienes reciben mensajes en momentos de poca disponibilidad, existe la posibilidad de marcar un chat como no le\u00eddo. Con ello, el sistema coloca un punto verde en la conversaci\u00f3n, lo que sirve como recordatorio para contestar m\u00e1s tarde. Otra funci\u00f3n de organizaci\u00f3n es la de mensajes temporales. Los usuarios pueden programar que los mensajes de un chat se eliminen autom\u00e1ticamente en 24 horas, 7 d\u00edas o 90 d\u00edas. Esto resulta \u00fatil para mantener las conversaciones m\u00e1s limpias y evitar acumulaci\u00f3n de datos innecesarios. Funciones para grupos y b\u00fasqueda Los grupos suelen ser de los espacios m\u00e1s activos en la aplicaci\u00f3n. Para facilitar la toma de decisiones, WhatsApp habilit\u00f3 la opci\u00f3n de crear encuestas. Desde el icono del clip se pueden a\u00f1adir preguntas y opciones, lo que simplifica la elecci\u00f3n de lugares, actividades o fechas. Otra herramienta destacada es la de buscar mensajes por fecha. Ya no es necesario desplazarse hacia arriba durante varios minutos para localizar una informaci\u00f3n antigua. Dentro del buscador de un chat aparece un calendario que permite seleccionar el d\u00eda exacto y revisar los mensajes enviados en esa fecha. Uso en varios dispositivos Finalmente, una de las funciones m\u00e1s relevantes es la del uso multidispositivo. Gracias a esta herramienta, WhatsApp se puede abrir en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo, como ordenadores o tabletas, sin que el tel\u00e9fono principal tenga que estar conectado a internet. Para configurarlo, se debe acceder a Ajustes > Dispositivos vinculados. Una app que va m\u00e1s all\u00e1 de lo b\u00e1sico La mayor\u00eda de estas funciones permanecen ocultas porque WhatsApp prioriza mantener una interfaz simple y limpia, sin saturar con tutoriales ni mensajes emergentes. Sin embargo, dedicar unos minutos a explorar sus men\u00fas permite aprovechar herramientas que cambian por completo la manera de usar la aplicaci\u00f3n. Con estas opciones, los usuarios pueden mejorar su organizaci\u00f3n, reforzar su privacidad y optimizar la comunicaci\u00f3n, lo que convierte a WhatsApp en una herramienta a\u00fan m\u00e1s vers\u00e1til y pr\u00e1ctica para la vida diaria.