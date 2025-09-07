Las marcas tienen estrategias comerciales distintas. Mientras unos aplican incrementos regulares, otros los difieren para aplicar m\u00e1s tarde Jujuy al d\u00eda \u00ae - Dentro del sistema de flotaci\u00f3n del d\u00f3lar entre bandas que implement\u00f3 el Gobierno a partir del 14 de abril pasado, al d\u00eda de hoy el peso argentino se devalu\u00f3 aproximadamente un 26% tomando como base la cotizaci\u00f3n oficial. Sin embargo, hay quienes sostienen que una vez que se liber\u00f3 el cepo y el d\u00f3lar subi\u00f3 inicialmente un 10%, antes de entrar en mayo, es cuando empez\u00f3 a funcionar realmente la flotaci\u00f3n de la cotizaci\u00f3n. En ese caso, el aumento entre el primer d\u00eda h\u00e1bil de mayo y este 4 de septiembre es de aproximadamente un 17%. Y este es el dato que se puede tomar como referencia para comparar cu\u00e1nto aumentaron los autos 0km en relaci\u00f3n con los movimientos del d\u00f3lar, porque las listas de precios de abril no se tocaron hasta los primeros d\u00edas de mayo, ya con el d\u00f3lar oficial cotizando en $1.170. El promedio de aumento de la industria Un repaso por las nuevas listas de precios de las marcas generalistas que venden autos y pick-up de consumo masivo, arroja que entre los 9 fabricantes de Argentina el incremento de precios promedio entre mayo y septiembre fue de un 14%, lo que deja a la media de ajustes del sector por debajo del aumento del d\u00f3lar oficial. El detalle de cada marca con su promedio establece que el fabricante que menos aumentos aplic\u00f3 en los 4 meses completos del esquema de flotaci\u00f3n del d\u00f3lar fu Ford, que aplic\u00f3 un 8,9% s\u00f3lo en agosto y septiembre, ya que sus precios no se modificaron ni entre mayo y julio. En el orden ascendente, la siguiente marca fue Nissan que aument\u00f3 un 10,4%, por delante de Chevrolet que alcanz\u00f3 el 10,8%. Despu\u00e9s aparece Renault con un aumento en cuatro meses del 12,6%; Toyota con sus aumentos promedio del 12,7%; Volkswagen con el 16,2%; Fiat con 17,5%; Citro\u00ebn 17,8%: y Peugeot con el 19,5% de incremento. Si bien el promedio queda debajo del aumento del d\u00f3lar oficial, entre la que menos aument\u00f3 y la que m\u00e1s lo hizo se duplica el incremento. Quedar\u00e1 en el recuerdo de todos los ejecutivos de la industria automotriz el episodio pol\u00e9mico que se gener\u00f3 con el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, cuando el \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil de abril se conoci\u00f3 el rumor de un eventual aumento de precios que aplicar\u00eda Stellantis en torno al 3,5%, y que motiv\u00f3 una en\u00e9rgica reacci\u00f3n por parte del titular del Palacio de Hacienda en sus redes sociales. De todos modos hubo aumentos menores en mayo por efecto de la salida del cepo y la devaluaci\u00f3n inicial del peso. Esos incrementos fueron del del 1,3% en el caso de Volkswagen, de 1,4% para Renault, un 1,5% promedio para Toyota y Chevrolet, y del 1,8% para las marcas de Stellantis, mientras Ford no aplic\u00f3 aumento alguno. Cuatro meses m\u00e1s tarde, con el d\u00f3lar que subi\u00f3 y baj\u00f3 varias veces, y con las listas de precios de septiembre en las que hubo varios fabricantes que aumentaron m\u00e1s del 3,5%, sin embargo no hubo ning\u00fan tipo de \u201cruido\u201d de parte del Gobierno. El aumento del d\u00f3lar implica un incremento directo de los costos para las automotrices, tanto para los autos nacionales que se producen utilizando en promedio entre un 50 y un 70% de las autopartes e insumos importados, como para los autos completos que importan al pa\u00eds. Por eso resulta natural que ante un alza sostenida del d\u00f3lar hasta llegar cerca de la parte alta de las bandas de flotaci\u00f3n, los autos incrementen sus precios en una proporci\u00f3n equivalente, y m\u00e1s a\u00fan teniendo en cuenta que tambi\u00e9n el \u00edndice de inflaci\u00f3n impacta directamente en costos. El desbalance entre importaciones y exportaciones Es cierto que un d\u00f3lar m\u00e1s caro incrementa el precio de las importaciones, aunque tambi\u00e9n es cierto que mejora el rendimiento de las exportaciones. Sin embargo, las cuentas no son parejas, porque sin contar las partes importadas, y considerando s\u00f3lo los autos terminados, en los primeros 8 meses del a\u00f1o se importaron 238.800 autom\u00f3viles, un 57% del total de unidades vendidas en el mercado, pero las f\u00e1bricas argentinas exportaron 173.382 unidades, casi un 27% menos. En ese escenario en el que la pol\u00edtica se mezcl\u00f3 entre los departamentos comerciales y de finanzas de las automotrices, se pudieron ver distintas estrategias para administrar los ajustes de precios. Mientras hubo algunas marcas tomaron la decisi\u00f3n de no aumentar los precios en algunos meses como Ford y Mercedes-Benz, otras como Stellantis decidi\u00f3 aplicar una correcci\u00f3n mayor del 12% en agosto, y luego reducir el impacto con bonificaciones oficiales del 6,5% para acercar sus precios a los de sus competidores. Sin embargo, en septiembre fue el turno de aumentar los precios a quienes no lo hab\u00edan hecho antes, mientras Stellantis s\u00f3lo aplic\u00f3 un 0,5% al total de sus listas de precios de las marcas generalistas en pesos, es decir de Fiat, Citro\u00ebn y Peugeot. Diego Zorrero Fuente