Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n, a trav\u00e9s del \u00e1rea de Ceremonial y Protocolo, realiz\u00f3 la entrega de banderas de flameo nacional y de la Libertad Civil a nuevas instituciones educativas de la provincia. Escuela N\u00b0 318 \u201cSan Rafael de Villamonte\u201d \u2013 Santa B\u00e1rbara Escuela N\u00b0 10 \u201cGeneral San Mart\u00edn\u201d Las directoras Silvia Buzdrago y M\u00f3nica Isama expresaron su agradecimiento, destacando que estas entregas fortalecen el sentimiento de identidad y pertenencia en estudiantes, docentes y en toda la comunidad educativa.