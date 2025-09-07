Puntero en la tabla de posiciones, el \u201cLobo\u201d juje\u00f1o visita a Gimnasia de Mendoza, su escolta, en una cuasifinal de la Zona B. Jujuy al d\u00eda \u00ae - Por la fecha 30 de la Primera Nacional de la AFA, Gimnasia y Esgrima de Jujuy afronta este domingo a partir de las 14:15 su partido m\u00e1s trascendente de la etapa regular del torneo: el equipo del DT Mat\u00edas M\u00f3dolo, puntero con 54 unidades, visitar\u00e1 a su escolta inmediato, Gimnasia de Mendoza, en el estadio \u201cV\u00edctor Antonio Legrotaglie\u201d de esa ciudad cordillerana. El duelo llega en un momento decisivo: quedan solo cinco fechas para el final de la fase de grupos y el mano a mano entre juje\u00f1os, mendocinos y ahora Deportivo Mor\u00f3n, puede empezar a definir al l\u00edder absoluto de la Zona B. EST\u00c1 EN JUEGO LA CIMA DE LA TABLA El \u201cLobo\u201d juje\u00f1o arriba con confianza a esta fecha del campeonato tras vencer el domingo anterior a los salte\u00f1os de Central Norte, lo que resulta una potente inyecci\u00f3n an\u00edmica, pero tambi\u00e9n llega a Mendoza con varias complicaciones en la formaci\u00f3n titular, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante. Al frente tendr\u00e1 a su par cuyano, que viene de igualar, con pol\u00e9mica de por medio, ante Nueva Chicago. Ese empate le garantiz\u00f3 permanecer en el segundo casillero del clasificador. BAJAS SENSIBLES EN UN ONCE NO IDEAL El equipo juje\u00f1o deber\u00e1 rearmar casi toda su l\u00ednea de fondo para este trascendental duelo. No estar\u00e1n Nicol\u00e1s Dematei, que fue suspendido por dos fechas; Emiliano Endrizzi, por acumulaci\u00f3n de cinco amarillas; y Francisco Maidana, que vio la roja el domingo pasado -con el partido terminado- y se perder\u00e1 dos encuentros. A estas ausencias se suma la confirmada del capit\u00e1n Guillermo Cosaro, lesionado con un desgarro en el b\u00edceps femoral de la pierna derecha el fin de semana \u00faltimo. De cara a este panorama, Bruno Palazzo pasar\u00e1 a la zaga central, acompa\u00f1ado por Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez, mientras que Diego L\u00f3pez ingresar\u00e1 como lateral derecho y Fernando Dur\u00e9 ocupar\u00e1 la banda izquierda. En la mitad de la cancha, Mat\u00edas Noble reemplazar\u00e1 a Maidana como socio de Hugo Soria en el mediocampo. Arriba, la buena noticia es el regreso del \u201cPolaco\u201d Cristian Men\u00e9ndez, que volver\u00e1 al \u201conce\u201d titular en lugar de Alejandro Quintana tras cumplir una sanci\u00f3n de tres fechas. Con todos estos movimientos, y debiendo buscar como m\u00ednimo una igualdad para mantenerse como \u00fanico puntero en su grupo, el elenco de Mat\u00edas M\u00f3dolo formar\u00eda de la siguiente manera: Milton \u00c1lvarez; Diego L\u00f3pez, Bruno Pallazzo, Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez, Fernando Dur\u00e9; Santiago Camacho, Hugo Soria, Mat\u00edas Noble; Cristian Men\u00e9ndez y Gustavo Fern\u00e1ndez. Este partido ser\u00e1 arbitrado por Bryan Ferreyra, que tendr\u00e1 a Gabriel Chade y Juan Del Fueyo como asistentes 1 y 2 respectivamente, mientras que Facundo Rojo Casal oficiar\u00e1 de cuarto \u00e1rbitro. El encuentro comenzar\u00e1 a las 14:30 y ser\u00e1 transmitido por televisi\u00f3n a todo el pa\u00eds.