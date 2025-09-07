Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 de cargos: Ofrecimiento de cargos Modalidad de Educaci\u00f3n para Jovenes y Adultos Link de acceso: https:\/\/drive.google.com\/...\/1NdAUhn64...\/view Ofrecimiento de cargos Se habilita de manera excepcional y por el ciclo lectivo 2025, a los estudiantes del \u00faltimo a\u00f1o de la carrera de Profesorado de Educaci\u00f3n Primaria que adeuden hasta tres unidades curriculares, a cubrir cargos de maestro de grado en las instituciones educativas primarias en donde la cobertura de estos cargos haya quedado vacante luego de haberse efectuado m\u00e1s de cuatro llamados. Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/...\/14yO3_fyummRSDvsSpTE...\/view