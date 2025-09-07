Jujuy al d\u00eda \u00ae - M\u00e1s de 1500 profesores de educaci\u00f3n f\u00edsica de Jujuy conocieron la Ley de Turismo Activo N\u00b0 6041 en una conferencia que busca profesionalizar el sector aprovechando la formaci\u00f3n de los docentes en actividades como senderismo, trekking, cabalgata, rafting y monta\u00f1ismo. La presentaci\u00f3n se enmarc\u00f3 en el Congreso de Educaci\u00f3n F\u00edsica organizado por el Ministerio de Educaci\u00f3n y forma parte del Plan Estrat\u00e9gico de Turismo Sostenible que busca la formalizaci\u00f3n y profesionalizaci\u00f3n de prestadores de turismo activo en la provincia. "Sabemos que es una actividad en la cual Jujuy tiene much\u00edsimo potencial, cada vez son m\u00e1s las personas interesadas en llevar adelante estas actividades al aire libre", explic\u00f3 la coordinadora de Turismo, Jorgelina Duhart, durante su exposici\u00f3n en el Estadio Federaci\u00f3n de B\u00e1squet. La funcionaria detall\u00f3 que la ley regula la actividad de prestadores y operadores, estableciendo sus derechos, obligaciones y los requisitos que deben cumplir para desarrollar estas actividades de manera segura y profesional. La iniciativa busca aprovechar la formaci\u00f3n de los 1500 profesores presentes para fortalecer la oferta de turismo activo en la provincia, sector que registra creciente demanda entre visitantes y locales.