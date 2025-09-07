Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con una amplia participaci\u00f3n de profesores y estudiantes de Educaci\u00f3n F\u00edsica, se desarroll\u00f3 la segunda jornada del Congreso de Educaci\u00f3n F\u00edsica y Alfabetizaci\u00f3n. Las aulas, pasillos y patios del Instituto Superior N\u00ba 5 \u201cJos\u00e9 Eugenio Tello\u201d se colmaron de entusiasmo con las clases te\u00f3rico-pr\u00e1cticas, demostraciones did\u00e1cticas, disertaciones y talleres que formaron parte de la propuesta. Dentro de la variada oferta de actividades, se destacaron: \u201cGenerando puentes en la diversidad\u201d, \u201cLa alfabetizaci\u00f3n motriz desde una perspectiva inclusiva en el jard\u00edn de infantes\u201d, \u201cEducaci\u00f3n F\u00edsica y alfabetizaci\u00f3n biling\u00fce (Lengua de Se\u00f1as Argentina)\u201d, \u201cEl salto a la cuerda en las clases de Educaci\u00f3n F\u00edsica\u201d y \u201cEl tenis de mesa como alternativa en la Educaci\u00f3n F\u00edsica Escolar\u201d. Cabe recordar que el congreso continuar\u00e1 los d\u00edas 8 y 9 de septiembre en modalidad virtual. De esta manera, el Ministerio de Educaci\u00f3n reafirma su compromiso de fortalecer la formaci\u00f3n continua de docentes de todos los niveles y modalidades.