Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una intervenci\u00f3n policial realizada por el Grupo Operativo Motorizado de la Unidad Regional 6 permiti\u00f3 evitar una agresi\u00f3n en la v\u00eda p\u00fablica y dar con el secuestro de una importante cantidad de hojas de coca, en un hecho que gener\u00f3 gran conmoci\u00f3n en el centro de la ciudad. El incidente se registr\u00f3 en horas de la tarde de ayer, viernes 5 de septiembre, aproximadamente a las 17:50, cuando los efectivos patrullaban la zona y detectaron a tres mujeres involucradas en una confrontaci\u00f3n f\u00edsica. Dos de ellas, de 35 y 40 a\u00f1os, agred\u00edan a una tercera mujer de 35 a\u00f1os. Ante la situaci\u00f3n, la polic\u00eda intervino de manera inmediata, separando a las personas y controlando la situaci\u00f3n para evitar que la agresi\u00f3n sea m\u00e1s grave. Durante la inspecci\u00f3n del \u00e1rea, los agentes advirtieron la presencia de varios bultos ubicados dentro y alrededor de un veh\u00edculo estacionado en las inmediaciones. Al verificar su contenido, hallaron una gran cantidad de hojas de coca y paquetes con una sustancia vegetal de color verdoso, cuya naturaleza indicaba que podr\u00eda tratarse de material vinculado a actividades il\u00edcitas. Ante el hallazgo, se notific\u00f3 de inmediato al personal de la Direcci\u00f3n de Narcotr\u00e1fico, que se present\u00f3 en el lugar para hacerse cargo del procedimiento y realizar el secuestro formal de los elementos encontrados. Las tres mujeres involucradas en la ri\u00f1a fueron puestas a disposici\u00f3n del Magistrado interviniente, mientras se iniciaban las actuaciones judiciales correspondientes.