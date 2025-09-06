Jujuy a d\u00eda \u00ae - En un hecho que combina agresi\u00f3n f\u00edsica y robo, un comerciante denunci\u00f3 haber sido atacado mientras reclamaba una deuda pendiente. El incidente ocurri\u00f3 en un local de la ciudad, cuando la v\u00edctima fue a cobrar una deuda de 1.8 millones de pesos pero los deudores respondieron de manera violenta. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, los denunciados lejos de saldar la deuda, golpearon al cobrador. Adem\u00e1s, causaron da\u00f1os al tel\u00e9fono celular del afectado y sustrayendo un cuaderno de registro de deudas. El ataque se produjo en presencia de personal de seguridad privada del local, lo que no impidi\u00f3 la acci\u00f3n delictiva. El caso se encuentra bajo investigaci\u00f3n de la polic\u00eda local, que intervino para recabar evidencia y asegurar el lugar. La denuncia fue registrada oficialmente y se trabaja para identificar plenamente a los agresores y establecer las responsabilidades correspondientes.