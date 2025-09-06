Jujuy al d\u00eda \u00ae - Fruto de diversos operativos masivos contra el narcotr\u00e1fico, la Polic\u00eda de la Provincia de Jujuy, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Narcotr\u00e1fico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, llev\u00f3 a cabo un total de 93 procedimientos en distintos puntos de la provincia durante el \u00faltimo mes.\u00a0 La serie de intervenciones, que incluy\u00f3 allanamientos, controles en la v\u00eda p\u00fablica, inspecciones en plazas, parques y canchas deportivas, dej\u00f3 como resultado 94 personas detenidas y un amplio secuestro de drogas, dinero en efectivo, veh\u00edculos y elementos vinculados al tr\u00e1fico de estupefacientes. Entre los secuestros se destacan m\u00e1s de 54 kilos de coca\u00edna, 4 kilos de marihuana, 795 kilos de hojas de coca y 22 plantines de cannabis, adem\u00e1s de $8.841.520 en efectivo, 131 tel\u00e9fonos celulares, 31 balanzas de precisi\u00f3n y varios veh\u00edculos utilizados en actividades il\u00edcitas. La valuaci\u00f3n total de lo incautado supera los 1.151 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud de las operaciones y el impacto de estas medidas sobre el crimen organizado en la provincia. Se destac\u00f3 que los procedimientos se realizaron siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Seguridad, con especial atenci\u00f3n al cuidado de los derechos de las personas involucradas y al respeto del debido proceso.